Удары по "невидимым" целям: как Израиль бьет по подземному арсеналу Тегерана

Израиль начинает второй этап войны против Ирана, сосредоточив авиаудары на подземных хранилищах, где Тегеран прячет баллистические ракеты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Новая фаза операции

По информации агентства, после недели совместных с США воздушных атак Израиль перешел к уничтожению объектов, расположенных глубоко под землей.

Как отмечают источники, знакомые с ходом кампании, теперь целью истребителей стали бункеры с баллистическими ракетами и оборудованием.

Военное командование подтвердило, что ночью Воздушные силы уже поразили подземный объект инфраструктуры, который используется иранским режимом для хранения баллистических ракет.

Ранее израильская армия отчитывалась только об уничтожении наземных пусковых установок.

Состояние иранского арсенала

Сейчас оценки ракетных запасов Ирана разнятся - от 2500 до 6000 единиц.

Израильские и американские чиновники фиксируют уменьшение количества запусков со стороны Тегерана, что связывают с успешными ударами по инфраструктуре.

Однако бывший заместитель советника по национальной безопасности Израиля Эран Лерман подчеркнул, что хотя были надежды на более быстрый коллапс иранской власти, система все еще держится.

"Этого еще не произошло, и пока этого не произойдет, система будет нуждаться во все большей деградации", - заявил Лерман.

Комбинированные удары

Израильская авиация работает настолько интенсивно, что истребители часто выполняют двойные задачи.

Источники сообщают, что самолеты атакуют цели в Тегеране или западном Иране, а на обратном пути наносят удары по объектам "Хезболлы" в Ливане.