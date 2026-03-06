ua en ru
Пт, 06 марта Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

В Иране заявили, что готовы отразить наземное вторжение США

02:51 06.03.2026 Пт
2 мин
США не поздоровиться, уверены в Иране
aimg Эдуард Ткач
В Иране заявили, что готовы отразить наземное вторжение США Фото: Аббас Арагчи (Getty Images)

Глава МИД Ирана Аббас Арагчи заявил, что его страна готова к наземному вторжения войск США. При этом он отверг любые переговоры с США, подчеркнув, что Тегеран не просил о прекращении огня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью для NBC News.

Читайте также: Тоже падет: Трамп назвал следующую цель США после Ирана

В ходе беседы ведущий спросил Арагчи, опасается ли он возможного наземного вторжения США, на то тот ответил следующее:

"Нет, мы ждем их. Потому что мы уверены, что сможем им противостоять, а это стало бы для них большой катастрофой", - сказал министр.

Также Арагчи заявил, что Иран не просил о прекращении огня, несмотря на удары США и Израиля по всей территории страны.

"Мы не просили о прекращении огня даже в прошлый раз. Раньше именно Израиль просил о прекращении огня. Они потребовали безоговорочного прекращения огня после 12 дней нашего сопротивления их агрессии", - сказал Арагчи, имея ввиду 12-дневную войну в июне 2025 года.

Он отметил, что нападение во время переговоров подорвало доверие Ирана к любому будущему диалогу с США. По словам министра, он с прошлой недели не общался ни со спецпосланником Стивом Уиткоффом, ни с Джаредом Кушнером.

"Дело в том, что у нас нет никакого положительного опыта переговоров с США. Особенно с этой администрацией. Мы вели переговоры дважды в прошлом и этом году, а потом, в разгар переговоров, они на нас напали", - пояснил министр, добавив, что Тегеран не видит причин возобновлять диалог с Вашингтоном.

Также он отметил, что победа Ирана заключается в способности сопротивляться. Кроме того, он опроверг информацию о том, что президент США Дональд Трамп заявил о необходимости своего участия в выборе следующего верховного лидера.

"Это исключительно дело иранского народа, и никто не может вмешиваться", - резюмировал глава МИД.

Что еще говорил Арагчи

Напомним, сутками ранее министр иностранных дел Ирана заявил, что Россия может продолжать военную помощь Тегерану даже после начала операции США и Израиля.

Также мы писали, что к каким трем сценариям развития событий может привести ситуация в Иране.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Соединенные Штаты Америки Иран
Новости
Украина и Россия провели 72-й обмен пленными: кого вернули домой
Украина и Россия провели 72-й обмен пленными: кого вернули домой
Аналитика
Доллар идет на рекорд, бензин взлетел в цене: как война на Ближнем Востоке влияет на цены в Украине
Юрий Дощатов, Дмитрий Сидоров Доллар идет на рекорд, бензин взлетел в цене: как война на Ближнем Востоке влияет на цены в Украине