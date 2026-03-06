В Иране заявили, что готовы отразить наземное вторжение США

Глава МИД Ирана Аббас Арагчи заявил, что его страна готова к наземному вторжения войск США. При этом он отверг любые переговоры с США, подчеркнув, что Тегеран не просил о прекращении огня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью для NBC News .

В ходе беседы ведущий спросил Арагчи, опасается ли он возможного наземного вторжения США, на то тот ответил следующее:

"Нет, мы ждем их. Потому что мы уверены, что сможем им противостоять, а это стало бы для них большой катастрофой", - сказал министр.

Также Арагчи заявил, что Иран не просил о прекращении огня, несмотря на удары США и Израиля по всей территории страны.

"Мы не просили о прекращении огня даже в прошлый раз. Раньше именно Израиль просил о прекращении огня. Они потребовали безоговорочного прекращения огня после 12 дней нашего сопротивления их агрессии", - сказал Арагчи, имея ввиду 12-дневную войну в июне 2025 года.

Он отметил, что нападение во время переговоров подорвало доверие Ирана к любому будущему диалогу с США. По словам министра, он с прошлой недели не общался ни со спецпосланником Стивом Уиткоффом, ни с Джаредом Кушнером.

"Дело в том, что у нас нет никакого положительного опыта переговоров с США. Особенно с этой администрацией. Мы вели переговоры дважды в прошлом и этом году, а потом, в разгар переговоров, они на нас напали", - пояснил министр, добавив, что Тегеран не видит причин возобновлять диалог с Вашингтоном.

Также он отметил, что победа Ирана заключается в способности сопротивляться. Кроме того, он опроверг информацию о том, что президент США Дональд Трамп заявил о необходимости своего участия в выборе следующего верховного лидера.

"Это исключительно дело иранского народа, и никто не может вмешиваться", - резюмировал глава МИД.