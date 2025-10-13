ua en ru
Еще один регион в блэкауте и ракеты Tomahawk для Украины: новости за выходные

Украина, Понедельник 13 октября 2025 06:30
Еще один регион в блэкауте и ракеты Tomahawk для Украины: новости за выходные
Автор: Валерий Ульяненко

Президент Украины Владимир Зеленский сделал ряд заявлений о потенциальных поставках ракет Tomahawk из США. Дроны ударили по еще одному российскому НПЗ, а на границе Афганистана и Пакистана вспыхнули бои.

Подробнее о том, что произошло на выходных, - в материале РБК-Украина.

Зеленский и Трамп обсудили поставки "Томагавков" и не только

Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп на выходных обсудили не только передачу Украине дальнобойного оружия, но и варианты усиления противовоздушной обороны.

После беседы Зеленский проинформировал, что стороны обсудили удары России по украинской энергетике и возможности усиления системы ПВО.

Во время звонка президенты двух стран обсудили возможность получения Украиной дальнобойных ракет Tomahawk.

Блэкаут в Донецкой области

В результате утренних обстрелов 12 октября Донецкая область осталась без электроснабжения. Российские войска прицельно ударили по энергетической инфраструктуре области.

Специалисты уже начали ремонт и делают все возможное, чтобы как можно быстрее восстановить электроснабжение. Однако окончательные объемы ущерба и сроки восстановления еще предстоит установить.

В области работают Пункты несокрушимости. Из-за отсутствия напряжения в контактной сети Донецкой области произошли изменения и в движении пригородных поездов.

Новый удар по российскому НПЗ

Дальнобойные дроны СБУ 11 октября ударили по нефтеперерабатывающему заводу "Башнафта-УНПЗ". Он расположен в городе Уфа, республика Башкортостан, в 1400 километрах от Украины. И под ударом уже третий раз за месяц.

Уфа является одним из крупнейших нефтеперерабатывающих центров РФ и обеспечивает топливом и горюче-смазочными материалами вооруженные силы врага.

По предварительной информации, после удара беспилотников ЦСО "А" СБУ возгорание произошло в районе установки для переработки сырой нефти ЭЛОУ-АВТ-6.

Россия может напасть на НАТО

Россия может стать реальной угрозой для НАТО еще до 2036 года. Ее диверсии и шпионская деятельность показывают подготовку к возможной войне с Альянсом.

Аналитики Института изучения войны (ISW) отмечают, что постоянные диверсии и шпионаж России с помощью дронов против военных баз и объектов в Европе могут свидетельствовать, что она уже готовится к возможной войне с НАТО

Эксперты предполагают, что после завершения активных боевых действий в Украине Россия сможет быстро развернуть значительные военные силы на восточном фланге НАТО.

В ISW отмечают, что РФ разрабатывает новые тактики, которые позволяют вести масштабные боевые действия без широкого использования танков и бронетехники, ограничивая такие возможности у противника.

ВСУ освободили село Малые Щербаки

Украинские военные 12 октября вернули под контроль населенный пункт Малые Щербаки на Запорожском направлении.

Малые Щербаки лежат вдоль линии Каменское - Орехов. В начале лета российские войска продвинулись к этому населенному пункту, после чего он находился в серой зоне или под контролем противника.

Талибы напали на Пакистан

На границе Афганистана и Пакистана произошли ожесточенные бои. Афганские талибы атаковали пакистанские пограничные посты.

Представители Пакистана заявили о якобы неспровоцированном обстреле, на что военные ответили "всей силой". По их словам, столкновения произошли более чем в шести местах.

Ответственность за наступление взял на себя так называемый "201-й армейский корпус" талибских военных формирований. Это первый случай, когда "Талибан" официально признал атаку на Пакистан. Исламистское движение заявляет, что атака - это якобы ответ на "нарушение суверенитета" Афганистана пакистанскими военными.

