"Есть сильные идеи": Зеленский заявил о договоренностях с Трампом по усилению ПВО
Президент Владимир Зеленский провел разговор с Дональдом Трампом, во время которого стороны обсудили удары России по украинской энергетике и возможности усиления системы ПВО.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Украины.
"Говорил с президентом США Дональдом Трампом. Хороший разговор, очень продуктивный", - отметил Зеленский.
Украинский президент рассказал, что поздравил Трампа с успехом и соглашением для Ближнего Востока, которое он реально обеспечил.
"Это сильный результат. И если удается остановить войну в том регионе, точно другие войны могут быть остановлены, в том числе и эта российская война", - отметил он.
Зеленский также рассказал, что во время разговора проинформировал Трампа о российских ударах по украинской энергетике.
"Благодарен за готовность поддержать нас. Обсудили возможности усилить нашу ПВО и договоренности, которые мы готовим по этому поводу. Есть хорошие варианты, сильные идеи, как реально усилить нас", - отметил он.
Президент подчеркнул, что нужна готовность россиян участвовать в настоящей дипломатии.
"Благодаря силе это можно обеспечить. Спасибо, господин президент!", - подытожил Зеленский.
Заметим, что ранее сегодня, 11 октября, президент Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп созвонились для телефонного разговора.
Напомним, что 23 сентября Зеленский провел встречу с Трампом на полях Генассамблеи ООН и назвал ее продуктивной.
После этого оба лидера сделали ряд заявлений, в частности, Зеленский заявил, что получил позитивные сигналы от Трампа о поддержке Украины.