Россия может напасть на НАТО раньше, чем прогнозируют разведки, - ISW

Воскресенье 12 октября 2025 10:35
UA EN RU
Россия может напасть на НАТО раньше, чем прогнозируют разведки, - ISW Иллюстративное фото: Россия может напасть на НАТО раньше, чем прогнозируют разведки (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

Россия может стать реальной угрозой для НАТО еще до 2036 года. Ее диверсии и шпионская деятельность показывают подготовку к возможной войне с Альянсом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на аналитиков Института изучения войны (ISW).

Постоянные диверсии и шпионаж России с помощью дронов против военных баз и объектов в Европе могут свидетельствовать, что она уже готовится к возможной войне с НАТО

Аналитики считают, что дальнобойное оружие России и развитое производство беспилотников представляют прямую угрозу для НАТО. РФ активно формирует новые военные силы и создает стратегический резерв личного состава, который может быть использован как в Украине, так и в возможной войне против Альянса. Это свидетельствует, что Россия способна восстанавливать свои человеческие ресурсы, несмотря на большие потери.

Эксперты предполагают, что после завершения активных боевых действий в Украине Россия сможет быстро развернуть значительные военные силы на восточном фланге НАТО.

В ISW отмечают, что РФ разрабатывает новые тактики, которые позволяют вести масштабные боевые действия без широкого использования танков и бронетехники, ограничивая такие возможности у противника.

Аналитики не видят признаков того, что Кремль будет ждать полного восстановления армии, прежде чем начать агрессивные действия против стран НАТО. Они предупреждают, что Россия уже приобретает большой опыт современной войны и может создавать новые угрозы сразу после завершения боевых действий в Украине. Поэтому, по их словам, НАТО должно быть готовым к сдерживанию и нейтрализации этих вызовов.

Полеты неизвестных дронов над Европой

В течение последнего месяца в воздушном пространстве ряда европейских стран зафиксировали полеты неизвестных беспилотников над военными объектами и объектами критической инфраструктуры.

В частности, дроны замечали в Швеции, Норвегии, Дании, Нидерландах, Бельгии, Польше, Германии и Франции. В некоторых городах из-за этого временно приостанавливали работу гражданских аэропортов.

Президент Владимир Зеленский предполагает, что такие инциденты могут быть провокациями Кремля - своеобразной проверкой реакции европейских стран и подготовкой к возможному расширению войны еще до завершения боевых действий в Украине.

Украинская разведка установила, что многие такие дроны запускаются с танкеров "теневого флота" России.

В Германии начата подготовка закона, позволяющего полиции сбивать такие беспилотники, нарушающие правила и закрытые для полетов зоны.

