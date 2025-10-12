Россия ударила по энергетике Донетчины: область без света, поезда стоят
В результате утренних обстрелов Донецкая область осталась без электроснабжения. Российские войска прицельно ударили по энергетической инфраструктуре области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Донецкой областной военной администрации Вадима Филашкина.
Глава ОГА объяснил, что Донецкая область обесточена в результате вражеских обстрелов.
"Утром россияне снова прицельно ударили по нашей энергетической инфраструктуре", - отметил он.
По данным Филашкина, специалисты уже начали ремонт и делают все возможное, чтобы как можно быстрее восстановить электроснабжение. Однако окончательные объемы ущерба и сроки восстановления еще предстоит установить.
"Тем временем в области работают Пункты несокрушимости, где есть тепло, электричество и интернет. Об обновлении буду сообщать дополнительно", - отметил он.
Изменение движения поездов
Из-за отсутствия напряжения в контактной сети Донецкой области произошли изменения и в движении пригородных поездов.
В течение этих суток временно не будут курсировать такие рейсы:
- №6602 Славянск - Райгородок,
- №6603 Райгородок - Славянск,
- №6705 Славянск - Краматорск,
- №6706 Краматорск - Славянск,
Сейчас готовят резервные тепловозы для рейсов:
- №6809 Близнюки - Славянск,
- №6711 Якзиково - Славянск,
- №6811 Славянск - Краматорск,
- №6812 Краматорск - Лозовая.
Движение поездов осуществляется с задержками, однако специалисты делают все возможное, чтобы восстановить график. Пассажиров просят внимательно слушать объявления на станциях.
- Поезд №6711 Языково - Славянск отправляется с задержкой 1,5 часа со станции Гусаровка,
- Поезд №6809 Близнюки - Славянск - с задержкой 2 часа со станции Дубовое.
Обстрел энергетики 10 октября
Напомним, что в ночь на 10 октября россияне нанесли массированный удар по энергообъектам Украины.
В результате атаки обесточивание зафиксировали в:
- Киевской,
- Запорожской,
- Донецкой,
- Черниговской,
- Черкасской,
- Харьковской,
- Сумской,
- Полтавской,
- Одесской,
- Днепропетровской областях.
Из-за атаки на Киев левый берег города остался без света и воды. Подразделения ДТЭК, НЭК "Укрэнерго", КП "Киевтеплоэнерго" и другие оперативно развернули штаб для восстановления.
При этом мэр Киева Виталий Кличко предупредил, что, согласно прогнозам, российские оккупанты могут нанести новый удар по украинской энергетической инфраструктуре в ближайшие дни.
Поздно вечером 10 октября стало известно, что на левом берегу Киева восстановили электроснабжение после массированной атаки России.