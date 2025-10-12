ua en ru
Вс, 12 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Выборы в Молдове Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Россия ударила по энергетике Донетчины: область без света, поезда стоят

Донецкая область, Воскресенье 12 октября 2025 08:28
UA EN RU
Россия ударила по энергетике Донетчины: область без света, поезда стоят Фото: Россия ударила по энергетике Донецкой области (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

В результате утренних обстрелов Донецкая область осталась без электроснабжения. Российские войска прицельно ударили по энергетической инфраструктуре области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Донецкой областной военной администрации Вадима Филашкина.

Глава ОГА объяснил, что Донецкая область обесточена в результате вражеских обстрелов.

"Утром россияне снова прицельно ударили по нашей энергетической инфраструктуре", - отметил он.

По данным Филашкина, специалисты уже начали ремонт и делают все возможное, чтобы как можно быстрее восстановить электроснабжение. Однако окончательные объемы ущерба и сроки восстановления еще предстоит установить.

"Тем временем в области работают Пункты несокрушимости, где есть тепло, электричество и интернет. Об обновлении буду сообщать дополнительно", - отметил он.

Изменение движения поездов

Из-за отсутствия напряжения в контактной сети Донецкой области произошли изменения и в движении пригородных поездов.

В течение этих суток временно не будут курсировать такие рейсы:

  • №6602 Славянск - Райгородок,
  • №6603 Райгородок - Славянск,
  • №6705 Славянск - Краматорск,
  • №6706 Краматорск - Славянск,

Сейчас готовят резервные тепловозы для рейсов:

  • №6809 Близнюки - Славянск,
  • №6711 Якзиково - Славянск,
  • №6811 Славянск - Краматорск,
  • №6812 Краматорск - Лозовая.

Движение поездов осуществляется с задержками, однако специалисты делают все возможное, чтобы восстановить график. Пассажиров просят внимательно слушать объявления на станциях.

  • Поезд №6711 Языково - Славянск отправляется с задержкой 1,5 часа со станции Гусаровка,
  • Поезд №6809 Близнюки - Славянск - с задержкой 2 часа со станции Дубовое.

Обстрел энергетики 10 октября

Напомним, что в ночь на 10 октября россияне нанесли массированный удар по энергообъектам Украины.

В результате атаки обесточивание зафиксировали в:

  • Киевской,
  • Запорожской,
  • Донецкой,
  • Черниговской,
  • Черкасской,
  • Харьковской,
  • Сумской,
  • Полтавской,
  • Одесской,
  • Днепропетровской областях.

Из-за атаки на Киев левый берег города остался без света и воды. Подразделения ДТЭК, НЭК "Укрэнерго", КП "Киевтеплоэнерго" и другие оперативно развернули штаб для восстановления.

При этом мэр Киева Виталий Кличко предупредил, что, согласно прогнозам, российские оккупанты могут нанести новый удар по украинской энергетической инфраструктуре в ближайшие дни.

Поздно вечером 10 октября стало известно, что на левом берегу Киева восстановили электроснабжение после массированной атаки России.

Читайте РБК-Украина в Google News
Укрзализныця Война России против Украины Оккупанты
Новости
Топливный кризис в России. Как Беларусь спасает агрессора бензином
Топливный кризис в России. Как Беларусь спасает агрессора бензином
Аналитика
"Томагавки" от Трампа. Передадут ли США ракеты Украине и что это изменит
Дмитрий Левицкийкорреспондент РБК-Украина "Томагавки" от Трампа. Передадут ли США ракеты Украине и что это изменит