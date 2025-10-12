Новая война? Почему талибы напали на Пакистан и что происходит на границе с Афганистаном.
На границе Афганистана и Пакистана произошли ожесточенные столкновения. Афганские талибы объяснили свое нападение ответом на якобы воздушную операцию в Кабуле, по состоянию на сейчас с обеих сторон погибли десятки военных.
РБК-Украина рассказывает, что происходит на афганско-пакистанской границе.
Что произошло на границе Афганистана и Пакистана
Вооруженные столкновения начались еще в субботу, 11 октября. Сообщалось, что афганские талибы атаковали пакистанские пограничные посты. Представители Пакистана заявили о якобы неспровоцированном обстреле, на что военные ответили "всей силой". По их словам, столкновения произошли более чем в шести местах.
Ответственность за наступление взял на себя так называемый "201-й армейский корпус" талибских военных формирований.
Это первый случай, когда "Талибан" официально признал атаку на Пакистан. Исламистское движение заявляет, что атака - это якобы ответ на "нарушение суверенитета" Афганистана пакистанскими военными.
Фото: армия Пакистана отвечает на вторжение афганских талибов (x.com/PakArmyc)
Нынешняя эскалация является крупнейшей с 2021 года, когда талибы захватили власть в Афганистане после выхода оттуда сил США.
Сейчас страны сообщают о десятках погибших с обеих сторон. По данным талибов, захвачено 20 пограничных постов, а потери Пакистана достигли 58 военных погибшими. Официальный Исламабад такие цифры не подтверждает. Пакистанские СМИ пишут о ликвидации "десятков талибов" и захвате 19 пограничных постов. Проверить эти данные независимо невозможно.
Что стало причиной новой эскалации
Напряженность между Афганистаном и Пакистаном резко обострилась в последние месяцы. Пакистанская сторона обвинила талибов в укрывательстве боевиков "Техрик-и-Талибан Пакистан", которые действуют с афганской территории. Талибы отрицают и призывают Пакистан решать проблемы безопасности внутри своей страны.
Однако в четверг, 9 октября, прогремели два взрыва в Кабуле и еще один - на юго-востоке Афганистана. На следующий день талибы обвинили Пакистан в нанесении авиаударов и пригрозили последствиями. Тогда же в столкновении в районе Тирах недалеко от границы погибли 11 пакистанских солдат.
Фото: взрыв после атаки на Кабул, которая якобы стала поводом для нападения на Пакистан (x.com/GulshanKum6415)
Официальный Исламабад не подтвердил причастность к воздушным атакам. Однако призвал Кабул "прекратить скрывать пакистанских талибов" на своей территории. Считается, что эти боевики проходят подготовку в Афганистане и разделяют идеологию афганских соратников.
Западные медиа со ссылкой на источники в пакистанской разведке пишут, что целью ударов Исламабада был лидер пакистанских талибов Нур Вали Мехсуд.
Что сейчас происходит между Афганистаном и Пакистаном
После того как талибы открыли огонь в нескольких точках вдоль пакистанско-афганской границы, в частности в провинциях Хайбер-Пахтунхва и Белуджистан, Пакистан ответил тяжелой артиллерией, танками, дронами, а также поднял в воздух истребители.
Кроме того, из-за опасений возможного участия Индии в эскалации Пакистан объявил повышенный уровень боевой готовности на восточной границе.
Сегодня Афганистан объявил о завершении военной операции. С тех пор сообщений о новых масштабных столкновениях не поступало.
Фото: на границе Афганистана с Пакистаном до сих пор есть спорные участки (x.com/Currentreport1)
Отметим, страны имеют границу длиной около 2400 километров, проведенную в 1893 году. Некоторые участки до сих пор остаются предметом спора. На фоне нынешнего обострения ситуации Катар, Саудовская Аравия и Иран призвали обе страны к сдержанности. В частности из-за опасений, что Пакистан может прибегнуть к применению ядерного оружия.
При подготовке текста использовались материалы AFP, dpa и BBC.