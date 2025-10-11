ua en ru
Трамп и Зеленский говорили о поставках Tomahawk в Украину, - Axios

Украина, Суббота 11 октября 2025 17:29
UA EN RU
Трамп и Зеленский говорили о поставках Tomahawk в Украину, - Axios Фото: украинский президент Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Президент США Дональд Трамп и президент Украины Владимир Зеленский провели телефонный разговор, во время которого обсудили возможность передачи Украине дальнобойных ракет Tomahawk.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Axios.

По словам двух осведомленных источников издания, президент Трамп обсудил с президентом Зеленским возможность получения Украиной дальнобойных ракет Tomahawk.

Почему это важно

Tomahawk дадут Украине возможность нанести удар глубоко внутри России, в частности по Москве. Украинская сторона считает, что такое оружие поможет заставить российского диктатора Владимира Путина сесть за стол переговоров.

Источники не сообщили, что окончательное решение о поставках ракет уже принято.

Детали разговора

По словам одного из источников, разговор президентов длился около 30 минут. Зеленский в своем заявлении назвал его "очень позитивным и продуктивным".

Президент Украины поздравил Трампа с мирным соглашением в Газе и отметил, что если эту войну удалось прекратить, "тогда, безусловно, можно остановить и другие войны, в частности войну с Россией".

Заметим, что Зеленский после разговора также заявил о договоренностях с Трампом по усилению ПВО. Подробнее обо всем, что сказал президент после разговора с Трампом, можно узнать в материале РБК-Украина.

Заметим, что не так давно президент США Дональд Трамп поразил всех заявлением о почти принятом решении передать Tomahawk Украине.

Подробнее о том, что стоит за этим решением и, действительно ли ВСУ получат американские стратегические ракеты, можно узнать в материале РБК-Украина.

Дональд Трамп Война России против Украины Оккупанты
