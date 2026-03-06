"Еще несколько недель": Рубио развеял надежды на быструю операцию против Ирана

Государственный секретарь США Марко Рубио сказал министрам иностранных дел стран Персидского залива, что операция против Ирана будет продолжаться еще несколько недель.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Axios и пресс-конференцию спикера Белого дома Кэролайн Левитт.
Согласно данным источников издания, Рубио рассказал министрам, что сейчас основное внимание американских военных сосредоточено на ракетных установках, складах и заводах Ирана. Кроме того, госсекретарь США заверил чиновников, что целью Вашингтона не является смена режима.
В то же время, отмечает Axios, Рубио дал понять, что американские власти хотят, чтобы Ираном руководили другие люди.
Он подчеркнул, что сейчас Вашингтон не ведет никакого диалога с Тегераном, поскольку любые переговоры на данном этапе подорвали бы выполнение текущих военных задач.
Пресс-секретарь Белого Дома Кэролайн Левитт сегодня, 6 марта, во время общения с прессой сообщила, что для достижения целей США в Иране понадобится 4-6 недель.
Напомним, 28 февраля Израиль и США нанесли мощные удары по Ирану, в результате которых был ликвидирован верховный лидер Ирана Али Хаменеи.
В ответ иранская армия начала атаковать как Израиль, так и территорию ряда стран Ближнего Востока. В частности, под атакой находились американские военные базы и консульство.
В воскресенье, 1 марта, президент США Дональд Трамп официально очертил временные рамки военной кампании против Ирана, заявив, что активная фаза боевых действий продлится не более четырех недель.
Вчера, 5 марта, Израиль сообщил, что переходит к следующему этапу войны против Ирана. В частности, армия Израиля усилит авиаудары по подземным хранилищам, где Тегеран прячет баллистические ракеты.
Кроме того, Дональд Трамп дал понять, что хочет полной смены руководства в Иране. Он сообщил, что у него есть несколько кандидатур на роль "хорошего лидера".
Отметим, глава МИД Ирана Аббас Арагчи заявил, что его страна готова к наземному вторжению американских войск. Он отверг любые переговоры с Вашингтоном, подчеркнув, что Тегеран не просил о прекращении огня, несмотря на удары США и Израиля по всей территории страны.