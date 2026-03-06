Сделки не будет. Трамп потребовал от Ирана полной капитуляции
Президент США Дональд Трамп заявил, что никакого соглашения с Ираном ждать не стоит. Он подчеркнул, что рассматривает исключительно безусловную капитуляцию Тегерана.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Трампа в соцсети Truth Social.
Президент США подчеркнул, что не будет никакой сделки с Ираном, "кроме безусловной капитуляции".
"После этого, а также после выбора великого и приемлемого лидера (лидеров), мы и многие наши замечательные и очень храбрые союзники и партнёры будем неустанно работать, чтобы вернуть Иран с грани разрушения, сделав его экономически большим, лучшим и сильнее, чем когда-либо прежде", - говорится в заявлении Трампа.
Операция Израиля и США против Ирана
Напомним, 28 февраля Израиль и США нанесли мощные удары по Ирану, в результате которых был ликвидирован верховный лидер Ирана Али Хаменеи.
В ответ иранская армия начала атаковать как Израиль, так и территорию ряда стран Ближнего Востока. В частности, под атакой находились американские военные базы и консульство.
В четверг, 5 марта, Израиль сообщил, что переходит к следующему этапу войны против Ирана. В частности, армия Израиля усилит авиаудары по подземным хранилищам, где Тегеран прячет баллистические ракеты.
В то же время Дональд Трамп дал понять, что хочет полной смены руководства в Иране. Президент США сообщил, что у него есть несколько кандидатур на роль "хорошего лидера".
Отметим, глава МИД Ирана Аббас Арагчи заявил, что его страна готова к наземному вторжению американских войск. Он отверг любые переговоры с Вашингтоном, подчеркнув, что Тегеран не просил о прекращении огня, несмотря на удары США и Израиля по всей территории страны.
Сегодня, 6 марта, западные СМИ сообщили, что РФ передает Ирану информацию о расположении военных объектов США. Это объясняет точность иранских ударов по американским объектам, в частности по системам управления, радарам и временным военным сооружениям.