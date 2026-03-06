ua en ru
Пт, 06 марта Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

Сделки не будет. Трамп потребовал от Ирана полной капитуляции

16:30 06.03.2026 Пт
2 мин
Президент США загоняет Тегеран в угол
aimg Валерий Ульяненко
Сделки не будет. Трамп потребовал от Ирана полной капитуляции Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)

Президент США Дональд Трамп заявил, что никакого соглашения с Ираном ждать не стоит. Он подчеркнул, что рассматривает исключительно безусловную капитуляцию Тегерана.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Трампа в соцсети Truth Social.

Читайте также: Сын Хаменеи некомпетентен. Трамп хочет помочь Ирану сделать "правильный выбор"

Президент США подчеркнул, что не будет никакой сделки с Ираном, "кроме безусловной капитуляции".

"После этого, а также после выбора великого и приемлемого лидера (лидеров), мы и многие наши замечательные и очень храбрые союзники и партнёры будем неустанно работать, чтобы вернуть Иран с грани разрушения, сделав его экономически большим, лучшим и сильнее, чем когда-либо прежде", - говорится в заявлении Трампа.

Операция Израиля и США против Ирана

Напомним, 28 февраля Израиль и США нанесли мощные удары по Ирану, в результате которых был ликвидирован верховный лидер Ирана Али Хаменеи.

В ответ иранская армия начала атаковать как Израиль, так и территорию ряда стран Ближнего Востока. В частности, под атакой находились американские военные базы и консульство.

В четверг, 5 марта, Израиль сообщил, что переходит к следующему этапу войны против Ирана. В частности, армия Израиля усилит авиаудары по подземным хранилищам, где Тегеран прячет баллистические ракеты.

В то же время Дональд Трамп дал понять, что хочет полной смены руководства в Иране. Президент США сообщил, что у него есть несколько кандидатур на роль "хорошего лидера".

Отметим, глава МИД Ирана Аббас Арагчи заявил, что его страна готова к наземному вторжению американских войск. Он отверг любые переговоры с Вашингтоном, подчеркнув, что Тегеран не просил о прекращении огня, несмотря на удары США и Израиля по всей территории страны.

Сегодня, 6 марта, западные СМИ сообщили, что РФ передает Ирану информацию о расположении военных объектов США. Это объясняет точность иранских ударов по американским объектам, в частности по системам управления, радарам и временным военным сооружениям.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Соединенные Штаты Америки Иран Дональд Трамп
Новости
Скандал с Венгрией: зачем Орбану захват инкассаторов и будет ли дефицит валюты в Украине
Скандал с Венгрией: зачем Орбану захват инкассаторов и будет ли дефицит валюты в Украине
Аналитика
Доллар идет на рекорд, бензин взлетел в цене: как война на Ближнем Востоке влияет на цены в Украине
Юрий Дощатов, Дмитрий Сидоров Доллар идет на рекорд, бензин взлетел в цене: как война на Ближнем Востоке влияет на цены в Украине