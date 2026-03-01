ua en ru
Пн, 02 марта Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

Трамп сделал заявление о сроках завершения операции против Ирана

США, Воскресенье 01 марта 2026 23:59
UA EN RU
Трамп сделал заявление о сроках завершения операции против Ирана Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Президент США Дональд Трамп заявил, что кампания против Ирана не будет длиться дольше, чем четыре недели. Так было запланировано с самого начала.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью лидера США для NBC News.

Читайте также: Война на уничтожение режима? Почему США и Израиль начали массированную атаку на Иран

Трамп предположил, что следующие четыре недели будут продолжаться интенсивные боевые действия. Впрочем, он уверен в том, что Иран потерпит поражение, а результаты иранских ударов его не удивили.

"Это всегда был четырехнедельный процесс. Мы предполагали, что он продлится около четырех недель. Всегда речь шла о четырехнедельном процессе, поэтому, несмотря на всю мощь страны, это продлится четыре недели или даже меньше", - отметил он.

Отметим, СМИ считают, что причина таких заявлений Трампа - это не его уверенность в победе за четыре недели. США и Израиль пытаются как можно быстрее подорвать военную мощь Ирана и заставить его капитулировать, поскольку уже сейчас в полный рост встала проблема - огромные расходы боеприпасов к системам ПВО могут оставить Вашингтон с пустыми арсеналами.

Сам Трамп во время того же интервью признал, что американские войска в операции против Ирана после ответных ударов Тегерана уже имеют потери. Американский президент уже назвал условие, при котором может приостановить операцию.

В частности, во время ударов было ликвидировано большинство военного руководства Ирана и верховного лидера страны, аятоллу Али Хаменеи. По утверждению Трампа, в результате атак Иран лишился сразу 48 чиновников.

При этом Дональд Трамп утверждает, что новые иранские лидеры хотят возобновить диалог с США, и он согласен на это. Однако сроки, когда будут встречи - не уточнил. Сейчас боевые действия продолжаются, США и Израиль бьют по Ирану, тот в ответ обстреливает почти все соседние страны.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки Иран Дональд Трамп
Новости
"Падение Путина неизбежно": Сибига назвал три факта, доказывающие крах российского влияния
"Падение Путина неизбежно": Сибига назвал три факта, доказывающие крах российского влияния
Аналитика
Эйджизм в Украине закончился? Как работники 55+ спасают рынок труда: интервью с Эллой Либановой
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина Эйджизм в Украине закончился? Как работники 55+ спасают рынок труда: интервью с Эллой Либановой