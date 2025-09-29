Без шансов для "нейтралки": Костюк уверенно прошла в 1/8 финала супертурнира в Пекине

Вторая ракетка Украины Марта Костюк выиграла матч третьего круга на турнире-"тысячнике" China Open в Пекине против "нейтральной" белоруски Александры Саснович.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат матча .

WTA 1000, Пекин, 3-й круг

Марта Костюк (Украина) - Александра Саснович - 6:4, 6:2

Детали матча

Белоруска в предыдущем круге сенсационно выбила из турнира экс-первую ракетку мира Наоми Осаку, однако против украинки сопротивления навязать не смогла.

Первый сет выдался для Костюк непростым - она едва не отдала стартовый гейм на собственной подаче. Впрочем, при счете 3:3 украинка сделала брейк и довела партию до победы - 6:4.

Во втором сете украинка полностью контролировала игру, выиграла пять геймов подряд и завершила матч в свою пользу - 6:2.

Что дальше

Костюк остается единственной украинкой в одиночном разряде на супертурнире в Китае.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина снялась с соревнований и объявила о досрочном завершении сезона. А Юлия Стародубцева и Даяна Ястремская вылетели в стартовых матчах.

Марта в шестой раз в 2025 году сыграет в 1/8 финала "тысячника". Ранее в Монреале, Мадриде и Дохе она успешно преодолевала эту стадию.

В следующем матче соперницей украинки станет либо американка Джессика Пегула, либо британка Эмма Радукану.

Что известно о China Open

Турнир проходит с 24 сентября по 5 октября.

Общий призовой фонд China Open составляет 8 963 700 долларов США. Это четвертый по величине призовой фонд среди турниров серии WTA 1000 - уступает лишь Мадриду, Майами и Индиан-Уэллсу.

Победительница турнира получит более 1 миллиона долларов США и 1000 рейтинговых очков.