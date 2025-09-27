ua en ru
Худшая серия в сезоне: Ястремская уступила испанке и вылетела с "тысячника" в Пекине

Пекин, Суббота 27 сентября 2025 10:21
UA EN RU
Худшая серия в сезоне: Ястремская уступила испанке и вылетела с "тысячника" в Пекине Фото: Даяна Ястремская проиграла третий матч подряд (Getty Images)
Автор: Андрей Костенко

Третья ракетка Украины Даяна Ястремская проиграла свой стартовый матч на турнире серии WTA 1000 China Open в Пекине и покинула соревнования.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат матча.

WTA 1000, Пекин, 2-й круг

Джессика Бузас Манейро (Испания) - Даяна Ястремская (Украина) - 7:5, 6:4

Как прошла игра

На прошлой неделе Бузас Манейро (№48 WTA) играла в рамках Кубка Билли Джин Кинг с другой украинкой - Мартой Костюк и уступила в двух сетах. Сейчас испанка взяла своеобразный реванш, одолев Ястремскую, находящуюся на 31-й строчке мирового рейтинга.

Игра в Пекине проходила очень напряженно и ровно. Ястремская была близка к выигрышу в первой партии. Украинка имела три сет-поинта на приеме в 10-м гейме, но не реализовала ни один из них. В итоге соперница сравняла счет (5:5), а затем взяла два победных очка - 7:5.

Во втором сете испанка дожала Даяну, взяв два гейма на мячах украинки - 6:4. Матч продолжался полтора часа.

Это была вторая встреча одесситки с Бузас Манейро - обе она проиграла. Даяна уступила в третьем матч подряд - и это ее самая длинная серия поражений в текущем сезоне.

Кто из украинок остался в Пекине

В основную сетку китайского "тысячника" попали четыре отечественные теннисистки.

Однако первая ракетка Украины Элина Свитолина снялась с соревнований и объявила о досрочном завершении сезона. А Юлия Стародубцева, как и Ястремская, уступила в первом же матче.

В одиночном разряде в Пекине из украинок остались только Марта Костюк (№28 WTA), которая в это время проводит поединок с немкой Эллой Зайдель (№95 WTA).

Что известно о China Open

Турнир проходит с 24 сентября по 5 октября.

Общий призовой фонд China Open составляет 8 963 700 долларов США. Это четвертый по величине призовой фонд среди турниров серии WTA 1000 - уступает лишь Мадриду, Майами и Индиан-Уэллсу.

Победительница турнира получит более 1 миллиона долларов США и 1000 рейтинговых очков.

Ранее мы писали, как Украина поднялась на рекордное место в мировом рейтинге теннисных сборных.

Также читайте о позициях украинок в обновленном рейтинге WTA.

