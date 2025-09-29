ua en ru
Пн, 29 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Без шансів для "нейтралки": Костюк впевнено пройшла до 1/8 фіналу супертурніру в Пекіні

Пекін, Понеділок 29 вересня 2025 10:42
UA EN RU
Без шансів для "нейтралки": Костюк впевнено пройшла до 1/8 фіналу супертурніру в Пекіні Фото: Марта Костюк (Getty Images)
Автор: Андрій Костенко

Друга ракетка України Марта Костюк виграла матч третього кола на турнірі-"тисячнику" China Open в Пекіні проти "нейтральної" білоруски Олександри Саснович.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат матчу.

WTA 1000, Пекін, 3-тє коло

Марта Костюк (Україна) – Олександра Саснович – 6:4, 6:2

Деталі матчу

Білоруска в попередньому колі сенсаційно вибила з турніру екс-першу ракетку світу Наомі Осаку, однак проти українки опору нав'язати не змогла.

Перший сет видався для Костюк непростим – вона ледь не віддала стартовий гейм на власній подачі. Втім, за рахунку 3:3 українка зробила брейк і довела партію до перемоги – 6:4.

У другому сеті українка повністю контролювала гру, виграла п'ять геймів поспіль і завершила матч на свою користь – 6:2.

Що далі

Костюк залишається єдиною українкою в одиночному розряді на супертурнірі в Китаї.

Перша ракетка України Еліна Світоліна знялась зі змагання та оголосила про дострокове завершення сезону. А Юлія Стародубцева та Даяна Ястремська вилетіли в стартових матчах.

Марта ушосте в 2025 році зіграє в 1/8 фіналу "тисячника". Раніше у Монреалі, Мадриді та Досі вона успішно долала цю стадію.

У наступному матчі суперницею українки стане або американка Джессіка Пегула, або британка Емма Радукану.

Що відомо про China Open

Турнір проходить з 24 вересня до 5 жовтня.

Загальний призовий фонд China Open становить 8 963 700 доларів США. Це четвертий за величиною призовий фонд серед турнірів серії WTA 1000 – поступається лише Мадриду, Маямі та Індіан-Веллсу.

Переможниця турніру отримає понад 1 мільйон доларів США та 1000 рейтингових очок.

Раніше ми писали, як Україна піднялася на рекордне місце у світовому рейтингу тенісних збірних.

Також читайте, з ким зіграє чоловіча збірна України у Кубку Девіса-2026.

Читайте РБК-Україна в Google News
Теніс Марта Костюк
Новини
Трамп дозволив Україні бити вглиб Росії, але з обмовкою, - Келлог
Трамп дозволив Україні бити вглиб Росії, але з обмовкою, - Келлог
Аналітика
Коли Spotify чи YouTube видає російське – це не вибір, а маніпуляція: мовний омбудсмен
Василина Копиткокореспондент РБК-Україна Коли Spotify чи YouTube видає російське – це не вибір, а маніпуляція: мовний омбудсмен