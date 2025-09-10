Мошенники собирают донаты? Как пожаловаться на подозрительную "Банку" и уберечь деньги

Украинский необанк monobank добавил возможность пожаловаться на тот или иной сбор в "Банку", чтобы сообщить о вероятном донат-мошенничестве.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на блог соучредителя monobank Олега Гороховского в Telegram.
"Добавили возможность пожаловаться на "Банки", - поделился с подписчиками Гороховский.
Он признал, что "время от времени вылезают случаи донат-мошенничества".
"Теперь вы можете нам это подсветить", - добавил предприниматель.
Прежде всего он советует обновить мобильное приложение monobank до последней версии - чтобы нововведение "точно заработало".
Далее - после перехода по ссылке на подозрительную "Банку" - нужно обратить внимание на три точки в верхнем правом углу.
Нажав на них можно:
Если выбрать "Пожаловаться на этот сбор", появятся варианты ответа на вопрос "Что именно не так с этим сбором?".
"Ваша жалоба анонимна. Мы рассматриваем ее вручную", - отмечается в приложении.
Для того чтобы предотвратить донат-мошенничество, Гороховский советует выбрать "Подозрение мошенничества".
После этого нужно нажать "Отправить жалобу".
"Если будет достаточно жалоб, будем внимательнее проверять такие сборы", - подчеркнул соучредитель monobank.
В завершение Гороховский отметил, что владелец сбора, который был использован в качестве примера, согласился на его использование в этой публикации.
Напомним, так называемая "Банка" от monobank - это виртуальная копилка (накопительный счет), которая позволяет пользователям собирать средства на те или иные цели - поддержку ВСУ, благотворительность, собственные проекты, путешествия, крупные покупки и т.д.
Однако не все сборы могут быть "добросовестными".
Ранее мы рассказывали, например, о громком скандале, разгоревшемся вокруг львовянина Назария Гусакова, который болеет спинальной мышечной атрофией (ему выдвигают обвинения в нечеткой и непрозрачной отчетности по сбору благотворительных средств).
Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец также сообщил, что в последнее время в соцсетях стало больше мошенничеств. Среди них - и выманивание денег под видом "помощи".
Кроме того, украинцам могут поступать фейковые SMS или электронные письма от банков. Некоторым сообщают о наличии якобы "долгов", других призывают предоставить дополнительную информацию "из соображений безопасности".
