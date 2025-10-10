RU

Выборы в Молдове Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине

"Шахеды", "Кинжалы" и баллистика: что сбила ПВО во время атаки РФ по энергетике Украины

Иллюстративное фото: что сбила ПВО во время атаки РФ по энергетике Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

В ночь на 10 октября Россия осуществила масштабную комбинированную атаку по территории Украины, применив ударные беспилотники и ракеты различных типов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы.

По данным Воздушных Сил ВСУ, радиотехническими войсками было обнаружено и сопровождено 497 средств воздушного нападения.

Среди них:

  • 465 дронов типов "Шахед" и "Гербера";
  • 2 аэробаллистических ракет Х-47М2 "Кинжал";
  • 14 баллистических ракет Искандер-М/KN-23;
  • 12 крылатых ракет Искандер-К;
  • 4 управляемые авиационные ракеты Х-59/69.

Запуски осуществлялись с территории РФ - из районов Курска, Миллерово, Шаталова, Орла, Шахт, Приморско-Ахтарска, а также из временно оккупированного Крыма.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 10.00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 420 воздушных целей:

  • 405 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера (беспилотники других типов);
  • 1 аэробаллистическую ракету Х-47 М2 "Кинжал";
  • 4 баллистические ракеты Искандер-М/KN-23;
  • 9 крылатых ракет Искандер-К;
  • 1 управляемую авиационную ракету Х-59/69.

Кроме того, еще четыре российские ракеты не достигли своих целей. Зафиксировано прямые попадания 13 ракет и 60 дронов в 19 локациях, а также падение обломков на семи объектах.

По состоянию на 10:40 в воздушном пространстве Украины все еще фиксируются вражеские беспилотники.

 

Обстрел 10 октября

В ночь на пятницу, 10 октября, Россия осуществила массированный обстрел территории Украины, использовав ударные дроны и ракеты различных типов.

Во время обстрела Киева ранения получили 12 человек. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что из-за ударов на левом берегу города полностью исчезло электроснабжение.

Под вражеским огнем оказалось и Запорожье - там вспыхнули пожары, есть пострадавшие среди мирных жителей. В Запорожье погиб семилетний мальчик.

По предварительной информации, основной целью обстрелов были объекты энергетической инфраструктуры.

По словам президента Владимира Зеленского, этой ночью враг использовал более 450 дронов и более трех десятков ракет. Атака была направлена против объектов, которые обеспечивают нормальную жизнь украинцев.

Больше подробностей о ночном массированном обстреле - читайте в материале РБК-Украина.

Атака дроновВойна в УкраинеРакетная атакаВоздушные силы Украины