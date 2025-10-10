"Шахеды", "Кинжалы" и баллистика: что сбила ПВО во время атаки РФ по энергетике Украины

По данным Воздушных Сил ВСУ, радиотехническими войсками было обнаружено и сопровождено 497 средств воздушного нападения.

Среди них:

465 дронов типов "Шахед" и "Гербера";

2 аэробаллистических ракет Х-47М2 "Кинжал";

14 баллистических ракет Искандер-М/KN-23;

12 крылатых ракет Искандер-К;

4 управляемые авиационные ракеты Х-59/69.

Запуски осуществлялись с территории РФ - из районов Курска, Миллерово, Шаталова, Орла, Шахт, Приморско-Ахтарска, а также из временно оккупированного Крыма.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 10.00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 420 воздушных целей:

405 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера (беспилотники других типов);

1 аэробаллистическую ракету Х-47 М2 "Кинжал";

4 баллистические ракеты Искандер-М/KN-23;

9 крылатых ракет Искандер-К;

1 управляемую авиационную ракету Х-59/69.

Кроме того, еще четыре российские ракеты не достигли своих целей. Зафиксировано прямые попадания 13 ракет и 60 дронов в 19 локациях, а также падение обломков на семи объектах.

По состоянию на 10:40 в воздушном пространстве Украины все еще фиксируются вражеские беспилотники.