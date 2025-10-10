"Шахеди", "Кинджали" та балістика: що збила ППО під час атаки РФ по енергетиці України

У ніч на 10 жовтня Росія здійснила масштабну комбіновану атаку по території України, застосувавши ударні безпілотники та ракети різних типів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили.
За даними Повітряних Сил ЗСУ, радіотехнічними військами було виявлено та супроводжено 497 засобів повітряного нападу.
Серед них:
Запуски здійснювалися з території РФ - із районів Курська, Міллерового, Шаталова, Орла, Шахт, Приморсько-Ахтарська, а також із тимчасово окупованого Криму.
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
За попередніми даними, станом на 10.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 420 повітряних цілей:
Крім того, ще чотири російські ракети не досягли своїх цілей. Зафіксовано прямі влучання 13 ракет та 60 дронів у 19 локаціях, а також падіння уламків на семи об’єктах.
Станом на 10:40 у повітряному просторі України все ще фіксуються ворожі безпілотники.
У ніч на п’ятницю, 10 жовтня, Росія здійснила масований обстріл території України, використавши ударні дрони та ракети різних типів.
Під час обстрілу Києва поранення дістали 12 людей. Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що через удари на лівому березі міста повністю зникло електропостачання.
Під ворожим вогнем опинилося і Запоріжжя - там спалахнули пожежі, є постраждалі серед мирних жителів. У Запоріжжі загинув семирічний хлопчик.
За попередньою інформацією, основною ціллю обстрілів були об’єкти енергетичної інфраструктури.
За словами президента Володимира Зеленського, цієї ночі ворог використав понад 450 дронів і більше ніж трьох десятків ракет. Атака була спрямована проти об’єктів, які забезпечують нормальне життя українців.
