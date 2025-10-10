"Шахеди", "Кинджали" та балістика: що збила ППО під час атаки РФ по енергетиці України

За даними Повітряних Сил ЗСУ, радіотехнічними військами було виявлено та супроводжено 497 засобів повітряного нападу.

Серед них:

465 дронів типів "Шахед" і "Гербера";

2 аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал";

14 балістичних ракет Іскандер-М/KN-23;

12 крилатих ракет Іскандер-К;

4 керовані авіаційні ракети Х-59/69.

Запуски здійснювалися з території РФ - із районів Курська, Міллерового, Шаталова, Орла, Шахт, Приморсько-Ахтарська, а також із тимчасово окупованого Криму.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 10.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 420 повітряних цілей:

405 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера (безпілотники інших типів);

1 аеробалістичну ракету Х-47 М2 "Кинджал";

4 балістичні ракети Іскандер-М/KN-23;

9 крилатих ракет Іскандер-К;

1 керовану авіаційну ракету Х-59/69.

Крім того, ще чотири російські ракети не досягли своїх цілей. Зафіксовано прямі влучання 13 ракет та 60 дронів у 19 локаціях, а також падіння уламків на семи об’єктах.

Станом на 10:40 у повітряному просторі України все ще фіксуються ворожі безпілотники.