Сезонный обвал цен? Какие овощи, фрукты и ягоды в Украине стремительно дешевеют

Цены на отдельные овощи, фрукты и ягоды в Украине стремительно снижаются. За прошедшую неделю ощутимо упала оптовая стоимость молодого картофеля, огурцов, клубники, черешни и некоторых других сезонных лакомств.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные аналитиков проекта EastFruit.
Главное:
Овощи в Украине на прошлой неделе, по информации специалистов, в основном дешевели.
Продолжили снижаться оптовые цены на молодой картофель - с 50-80 гривен (по состоянию на 5 июня) до 35-65 гривен за килограмм (по состоянию на 12 июня).
Хотя прошлогодний картофель при этом несколько подорожал - с 12-16 гривен до 13-16 гривен за килограмм.
Дешевле, чем неделей ранее, начали продаваться:
Между тем стоимость молодой свеклы изменила свой "диапазон" - с 33-35 гривен до 30-40 гривен за килограмм.
Ощутимо снизились цены:
Снизилась минимальная цена и на сладкий перец - со 130-170 гривен до 125-170 гривен за килограмм.
Несколько снизилась стоимость пекинской капусты - с 33-38 гривен до 30-37 гривен за килограмм.
Существенно подешевели за неделю также:
"Сбилась" в цене также некоторая зелень - петрушка, укроп и салат.
При этом в сторону роста изменилась стоимость:
Эксперты отметили, что наибольшим спросом на прошлой неделе пользовались (среди представителей бизнеса):
Оптовые цены на фрукты и ягоды в Украине за прошедшую неделю также изменились.
Существенно упали цены:
Несколько снизилась стартовая цена груши - с 50-80 гривен до 45-80 гривен за килограмм.
Между тем стоимость голубики, наоборот, несколько выросла. Минимальная "планка" осталась неизменной, но максимальная - выросла с 500-650 гривен до 500-700 гривен за килограмм.
Стабильность в вопросе стоимости продемонстрировали:
Кроме того, "новыми" позициями рейтинга для аналитиков на украинском рынке (по состоянию на 12 июня) стали:
"Лидером фруктового сегмента продолжает оставаться черешня, и впервые в сезоне ее предложение из Украины превысило предложение из Узбекистана", - констатировали специалисты EastFruit.
Стартовали также продажи арбуза из Казахстана (хотя он остается вне недельного топа продаж).
Напомним, ранее мы рассказывали о ценах для украинцев летом 2026 года - что подорожает и какие продукты могут оказаться в дефиците.
Кроме того, мы объясняли, почему Украина наращивает импорт продуктов и кто в этом виноват.
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