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Сезонний обвал цін? Які овочі, фрукти та ягоди в Україні стрімко дешевшають

07:34 16.06.2026 Вт
4 хв
Вартість окремих позицій відчутно впала, хоча деякі літні новинки ще "кусаються"
aimg Ірина Костенко
Ціни на прилавках напряму залежать від оптових закупівель (фото ілюстративне: Getty Images)

Ціни на окремі овочі, фрукти та ягоди в Україні стрімко знижуються. За минулий тиждень відчутно впала оптова вартість молодої картоплі, огірків, полуниці, черешні та деяких інших сезонних смаколиків.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на дані аналітиків проєкту EastFruit.

Головне:

  • Сезонний тренд: в Україні стрімко падають оптові ціни на популярні літні овочі, фрукти та ягоди - через збільшення пропозиції від місцевих виробників.
  • Що подешевшало найбільше: лідерами зниження вартості за тиждень стали молода картопля, огірки, томати, а також полуниця та черешня.
  • Винятки на ринку: попри загальне здешевлення, деякі імпортні позиції та літні новинки - все ще утримують високі цінники.

Як змінились ціни на овочі в Україні

Овочі в Україні впродовж минулого тижня, згідно з інформацією спеціалістів, переважно дешевшали.

Продовжили знижуватись оптові ціни на молоду картоплю - з 50-80 гривень (станом на 5 червня) до 35-65 гривень за кілограм (станом на 12 червня).

Хоча минулорічна картопля при цьому дещо подорожчала - з 12-16 гривень до 13-16 гривень за кілограм.

Дешевше, ніж тижнем раніше, почали продаватися:

  • молода білокачанна капуста - не 17-20 гривень, а 15-18 гривень за кілограм;
  • старий буряк - не 10-11 гривень, а 9-10 гривень за кілограм.
Читайте також: Зміни цін у магазинах: які базові продукти подешевшали після вихідних

Тим часом вартість молодого буряка змінила свій "діапазон" - з 33-35 гривень до 30-40 гривень за кілограм.

Відчутно знизились ціни:

  • на огірки - з 35-65 гривень до 25-40 гривень за кілограм;
  • на томати - з 90-135 гривень до 70-100 гривень за кілограм.

Знизилась мінімальна ціна й на солодкий перець - зі 130-170 гривень до 125-170 гривень за кілограм.

Аналіз цінової ситуації щодо овочів (інфографіка: east-fruit.com)

Дещо знизилась вартість пекінської капусти - з 33-38 гривень до 30-37 гривень за кілограм.

Суттєво подешевшали за тиждень також:

  • редиска - з 40-45 гривень до 20-40 гривень за кілограм;
  • зелений горошок - з 70-90 гривень до 50-70 гривень за кілограм;
  • спаржа - з 350-600 гривень до 250-350 гривень за кілограм.

"Збилась" у ціні також деяка зелень - петрушка, кріп і салат.

При цьому у бік зростання змінилась вартість:

  • ріпчастої цибулі - з 11-13 гривень до 13-15 гривень за кілограм;
  • зеленої цибулі - зі 150-200 гривень до 195-210 гривень за кілограм.

Аналіз цінової ситуації щодо зелені в Україні (інфографіка: east-fruit.com)

Експерти зауважили, що найбільшим попитом впродовж минулого тижня користувались (серед представників бізнесу):

  • овочі борщового набору;
  • огірки;
  • помідори;
  • садова суниця (полуниця).

Як змінилися ціни на фрукти та ягоди

Оптові ціни на фрукти та ягоди в Україні за минулий тиждень також змінились.

Суттєво впали ціни:

  • на суницю садову (полуницю) - зі 120-190 гривень до 70-120 гривень за кілограм;
  • на черешню - зі 130-220 гривень до 70-110 гривень за кілограм;
  • на персики - зі 100-150 гривень до 65-110 гривень за кілограм;
  • на абрикоси - зі 125-200 гривень до 100-160 гривень за кілограм.

Дещо знизилася стартова ціна груші - з 50-80 гривень до 45-80 гривень за кілограм.

Тим часом вартість лохини, навпаки, пішла дещо вгору. Мінімальна "планка" залишилася незмінною, але максимальна - зросла з 500-650 гривень до 500-700 гривень за кілограм.

Аналіз цінової ситуації щодо фруктів та ягід (інфографіка: east-fruit.com)

Стабільність у питанні вартості продемонстрували:

  • яблука - від 28 до 55 гривень за кілограм;
  • апельсини - від 70 до 85 гривень за кілограм;
  • лимони - від 140 до 150 гривень за кілограм;
  • банани - від 63 до 68 гривень за кілограм.

Крім того, "новими" позиціями рейтингу для аналітиків на українському ринку (станом на 12 червня) стали:

  • вишня - від 110 до 120 гривень за кілограм;
  • жимолость - від 190 до 210 гривень за кілограм;
  • малина - від 600 до 1000 гривень за кілограм.
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"Лідером фруктового сегменту продовжує залишатися черешня, і вперше в сезоні її пропозиція з України перевищила пропозицію з Узбекистану", - констатували фахівці EastFruit.

Стартували також продажі кавуна з Казахстану (хоча він залишається поза тижневим топом продажів).

Нагадаємо, раніше ми розповідали про ціни для українців влітку 2026 року - що подорожчає та які продукти можуть бути в дефіциті.

Крім того, ми пояснювали, чому Україна нарощує імпорт продуктів і хто в цьому винен.

Читайте також, які продукти найбільше залежать від цін на пальне.

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