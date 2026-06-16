Сезонний обвал цін? Які овочі, фрукти та ягоди в Україні стрімко дешевшають

Ціни на окремі овочі, фрукти та ягоди в Україні стрімко знижуються. За минулий тиждень відчутно впала оптова вартість молодої картоплі, огірків, полуниці, черешні та деяких інших сезонних смаколиків.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на дані аналітиків проєкту EastFruit.
Головне:
Овочі в Україні впродовж минулого тижня, згідно з інформацією спеціалістів, переважно дешевшали.
Продовжили знижуватись оптові ціни на молоду картоплю - з 50-80 гривень (станом на 5 червня) до 35-65 гривень за кілограм (станом на 12 червня).
Хоча минулорічна картопля при цьому дещо подорожчала - з 12-16 гривень до 13-16 гривень за кілограм.
Дешевше, ніж тижнем раніше, почали продаватися:
Тим часом вартість молодого буряка змінила свій "діапазон" - з 33-35 гривень до 30-40 гривень за кілограм.
Відчутно знизились ціни:
Знизилась мінімальна ціна й на солодкий перець - зі 130-170 гривень до 125-170 гривень за кілограм.
Дещо знизилась вартість пекінської капусти - з 33-38 гривень до 30-37 гривень за кілограм.
Суттєво подешевшали за тиждень також:
"Збилась" у ціні також деяка зелень - петрушка, кріп і салат.
При цьому у бік зростання змінилась вартість:
Експерти зауважили, що найбільшим попитом впродовж минулого тижня користувались (серед представників бізнесу):
Оптові ціни на фрукти та ягоди в Україні за минулий тиждень також змінились.
Суттєво впали ціни:
Дещо знизилася стартова ціна груші - з 50-80 гривень до 45-80 гривень за кілограм.
Тим часом вартість лохини, навпаки, пішла дещо вгору. Мінімальна "планка" залишилася незмінною, але максимальна - зросла з 500-650 гривень до 500-700 гривень за кілограм.
Стабільність у питанні вартості продемонстрували:
Крім того, "новими" позиціями рейтингу для аналітиків на українському ринку (станом на 12 червня) стали:
"Лідером фруктового сегменту продовжує залишатися черешня, і вперше в сезоні її пропозиція з України перевищила пропозицію з Узбекистану", - констатували фахівці EastFruit.
Стартували також продажі кавуна з Казахстану (хоча він залишається поза тижневим топом продажів).
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