Изменения цен в магазинах: какие основные продукты подешевели после выходных

В понедельник, 15 июня, украинские торговые сети обновили ценники на основные продукты. По сравнению с прошлой пятницей на полках супермаркетов наблюдаются изменения в стоимости яиц, молока и подсолнечного масла.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на актуальный мониторинг цен.

Главное: Гречка и яйца: Предлагаются более низкие цены в «Ашане», сеть снизила цену на гречневую крупу до 69,90 грн/кг, а стоимость десятка яиц упала до 27,00 грн.

Предлагаются более низкие цены в «Ашане», сеть снизила цену на гречневую крупу до 69,90 грн/кг, а стоимость десятка яиц упала до 27,00 грн. Молоко и масло : В категориях молока и подсолнечного масла супермаркеты сохранили ценники прошлой пятницы.

: В категориях молока и подсолнечного масла супермаркеты сохранили ценники прошлой пятницы. Хлеб: ценовой диапазон среди самых низких предложений колеблется от 14,50 грн в «Ашане» до 30,44 грн в «Сильпо» в зависимости от производителя и веса.

Хлеб

В сегменте хлебобулочных изделий (нарезанный белый и пшеничный хлеб весом 300-400 г) ситуация с самыми низкими ценниками выглядит так:

"Сильпо": бездрожжевой нарезанный хлеб "Монолит" (400 г) предлагается по цене 30,44 грн .

. АТБ: тостовый нежный хлеб "Кристинополь" (300 г) стоит 23,90 грн.

Novus: нарезанный хлеб ТМ "Marka Promo" (400 г) продается по цене 25,87 грн.

"Ашан": белый пшеничный нарезанный хлеб "Формула Вкуса" (350 г) стоит 14,50 грн.

Фото: актуальные цены (среди самых низких) на популярные продукты в супермаркетах по состоянию на 15 июня (инфографика РБК-Украина)

Гречка

Популярная крупа в начале недели демонстрирует преимущественную стабильность цен на килограммовую упаковку ядрыцы, однако в одной из сетей зафиксировано существенное снижение стоимости:

"Сильпо": минимальная цена на крупу "Ситый двор" удерживается на уровне 36,99 грн/кг.

АТБ: стоимость гречки от ТМ "Розумный выбор" составляет 65,90 грн/кг.

Novus: крупа ТМ "Marka Promo" стоит без изменений - 65,99 грн/кг.

"Ашан": фирменная быстроразвариваемая ядрица за выходные подешевела - теперь ее цена составляет 69,90 грн/кг.

Яйца

Мониторинг цен на куриные яйца категории С1 (за десяток) продемонстрировал точечное снижение стоимости в отдельных торговых точках после выходных:

"Ашан": сеть снизила цену до 2,70 грн за штуку, соответственно десяток теперь обойдется в 27,00 грн (в пятницу цена составляла 28,00 грн).

(в пятницу цена составляла 28,00 грн). АТБ: яйца от ТМ "Квочка" стоят 53,50 грн за десяток.

за десяток. "Сильпо": продукция ТМ "Пашот" удерживает ценник на уровне 54,06 грн за 10 штук.

за 10 штук. Novus: яйца ТМ "Marka Promo" продаются без изменений - по 55,49 грн за десяток.

Молоко

В категории пастеризованного и ультрапастеризованного молока жирностью 2,5-2,6% цены различаются в зависимости от объема и упаковки:

АТБ: пачка пастеризованного молока "Ежедневный сбор" (450 г) стоит 21,30 грн.

"Сильпо": пастеризованное молоко "Повна Чаша" (450 г) держится на пятничной цене в 21,49 грн .

. "Ашан": фирменное молоко Auchan объемом 400 г стоит 21,90 грн.

Novus: ультрапастеризованное молоко "Наше Молоко" (500 г) предлагается по цене 34,49 грн.

Масло

В сегменте рафинированного подсолнечного масла объемом 0,5 л (500 мл) за выходные зафиксировано незначительное снижение цены на социальные позиции: