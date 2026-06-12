Подорожание продуктов в регионах Украины: какие области лидируют по росту цен

В мае 2026 года в Украине зафиксирован рост потребительских цен, при этом подорожание наблюдалось в большинстве регионов страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Госстата.

Общая динамика цен

По данным Государственной службы статистики, в мае 2026 года потребительские цены в Украине увеличились в среднем на 0,9% по отношению к апрелю. Снижения стоимости товаров и услуг не зафиксировано ни в одном регионе.

Регионы с наибольшим ростом

Наиболее заметное подорожание отмечено в Николаевской области, где цены выросли на 1,6%. Далее следует Кировоградская область с показателем 1,3%.

Также выше среднего уровня рост цен зафиксирован в Херсонской области (+1,2%), Ивано-Франковской (+1,1%), а также в Житомирской, Ровенской, Харьковской и Луганской областях (по +1,0%).

На уровне общенационального показателя (+0,9%) инфляция наблюдалась в ряде регионов, включая Киев, Черкасскую, Черновицкую, Закарпатскую, Одесскую, Днепропетровскую, Донецкую, Николаевскую и Луганскую области.

Регионы с минимальным ростом

Наименьшее подорожание зафиксировано во Львовской области (+0,6%), а также в Волынской и Ивано-Франковской областях, где показатель также составил +0,6%.

Долгосрочная динамика цен

По данным Госстата, наибольший годовой рост цен наблюдается в нескольких ключевых категориях. Рыба и рыбная продукция подорожали более чем на 21%.

Хлеб и хлебобулочные изделия выросли в цене на 15,5–19,2%, подсолнечное масло — почти на 19%.

Алкоголь и табачные изделия прибавили около 16%, а транспортные услуги подорожали примерно на 20% на фоне роста стоимости топлива и перевозок.