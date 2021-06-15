Сейм Польщі закликав Німеччину відмовитися від "Північного потоку-2"

Сейм Польщі (нижня палата парламенту) прийняв резолюцію по російському газопроводу "Північний потік-2" . Польські депутати назвали проєкт проявом експансіонізму щодо України і закликали Німеччину відмовитися від його реалізації.

"Сейм Республіки Польща, висловлюючи солідарність з нашими сусідами в Центральній Європі, що знаходяться під загрозою експансіонізму РФ, особливо з Україною, закликає ЄС і його держави-члени, в тому числі перш за все, Німеччину, нашого союзника по НАТО і партнеру в Євросоюзі, відмовитися від будь-якої підтримки для реалізації проєкту газопроводу "Північний потік - 2", - наголошується в резолюції.

Польські парламентарії також закликали вжити заходів, спрямованих на негайне та ефективне припинення будівництво трубопроводу. "Ми закликаємо США як нашого союзника в НАТО підтримувати і розширювати санкції проти організацій, що беруть участь у будівництві газопроводу", - уточнюється в документі.

На підтримку резолюції проголосували 452 парламентарії, проти – тільки один.

Польські депутати, нагадали про агресивні дії Росії, в тому числі в Грузії в 2008 році і на Україні з 2014 року. "Експорт вуглеводнів є джерелом фінансування російських озброєнь і, як такий, є важливим інструментом агресивної політики Росії не тільки щодо сусідніх країн, а й інших країн-членів ЄС", - уточнюється в постанові.