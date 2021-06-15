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Сейм Польши призвал Германию отказаться от "Северного потока-2"

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Варшава, Вторник 15 июня 2021 17:27
Сейм Польши призвал Германию отказаться от "Северного потока-2" Фото: зал заседаний Сейма Польши (sejm.gov.pl)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Сейм Польши (нижняя палата парламента) принял резолюцию по российскому газопроводу "Северный поток-2". Польские депутаты назвали проект проявлением экспансионизма в отношении Украины и призвали Германию отказаться от его реализации.

Об этом сообщил польский телеканал TVN24.

"Сейм Республики Польша, выражая солидарность с нашими соседями в центральной Европе, находящимися под угрозой экспансионизма РФ, в особенности с Украиной, призывает ЕС и его государства-члены, в том числе, прежде всего, Германию, нашего союзника по НАТО и партнеру в Евросоюзе, отказаться от любой поддержки для реализации проекта газопровода "Северный поток-2", - отмечается в резолюции.

Польские парламентарии также призвали принять меры, направленные на немедленное и эффективное прекращение строительство трубопровода. "Мы призываем США как нашего союзника в НАТО поддерживать и расширять санкции против организаций, участвующих в строительстве газопровода", - уточняется в документе.

В поддержку резолюции проголосовали 452 парламентария, против – только один.

Польские депутаты, напомнили об агрессивных действиях России, в том числе в Грузии в 2008 году и на Украине с 2014 года. "Экспорт углеводородов является источником финансирования российских вооружений и, как таковой, является важным инструментом агрессивной политики России не только в отношении соседних стран, но и других стран-членов ЕС", - уточняется в постановлении.

Напомним, накануне министр иностранных дел Германии Хайко Маас допускает возможность введения новых американских санкций в отношении российского газопровода "Северный поток-2". Проектом недовольны как демократы, так и республиканцы.

Отметим, представитель Государственного департамента США Нед Прайс заявил, что Соединенные Штаты Америки продолжат принимать меры против причастных к строительству российского газопровода "Северный поток-2". Вашингтон продолжит показывать свое несогласие по поводу этого проекта.

Как сообщало РБК-Украина, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал единственное условие для запуска "Северного потока-2". Условием должна быть деоккупация украинских территорий и энергобезопасность Украины.

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