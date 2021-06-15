Сейм Польши призвал Германию отказаться от "Северного потока-2"

Сейм Польши (нижняя палата парламента) принял резолюцию по российскому газопроводу "Северный поток-2" . Польские депутаты назвали проект проявлением экспансионизма в отношении Украины и призвали Германию отказаться от его реализации.

"Сейм Республики Польша, выражая солидарность с нашими соседями в центральной Европе, находящимися под угрозой экспансионизма РФ, в особенности с Украиной, призывает ЕС и его государства-члены, в том числе, прежде всего, Германию, нашего союзника по НАТО и партнеру в Евросоюзе, отказаться от любой поддержки для реализации проекта газопровода "Северный поток-2", - отмечается в резолюции.

Польские парламентарии также призвали принять меры, направленные на немедленное и эффективное прекращение строительство трубопровода. "Мы призываем США как нашего союзника в НАТО поддерживать и расширять санкции против организаций, участвующих в строительстве газопровода", - уточняется в документе.

В поддержку резолюции проголосовали 452 парламентария, против – только один.

Польские депутаты, напомнили об агрессивных действиях России, в том числе в Грузии в 2008 году и на Украине с 2014 года. "Экспорт углеводородов является источником финансирования российских вооружений и, как таковой, является важным инструментом агрессивной политики России не только в отношении соседних стран, но и других стран-членов ЕС", - уточняется в постановлении.