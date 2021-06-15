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Глава МЗС Німеччини допускає нові санкції США проти "Північного потоку-2"

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Вівторок 15 червня 2021 11:04
Глава МЗС Німеччини допускає нові санкції США проти "Північного потоку-2" Фото: міністр закордонних справ Німеччини Хайко Маас (flickr.com/spdde)
Автор: Олександр Білоус

Міністр закордонних справ Німеччини Хайко Маас допускає можливість введення нових американських санкцій щодо російського газопроводу "Північний потік-2". Проектом незадоволені як демократи, так і республіканці

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

"Я б не сказав, що (нових санкцій, - ред.) більше не буде", - сказав він.

При цьому він додав, що як демократи, так і республіканці не дуже позитивно налаштовані щодо "Північного потоку ".

Разом з тим Маас заявив, обговорення цього питання в останні тижні дає надію на його дозвіл в найближчі місяці.

Зазначимо, представник Державного департаменту США Нед Прайс заявив, що Сполучені Штати Америки продовжать вживати заходів проти причетних до будівництва російського газопроводу "Північний потік-2". Вашингтон продовжить показувати свою незгоду з приводу цього проекту.

Нагадаємо, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба назвав єдину умову для запуску "Північного потоку-2". Умовою має бути деокупація українських територій та енергобезпека України.

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