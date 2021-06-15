Вітренко не виключив ще один арбітраж з "Газпромом": в чому причина
Україна готова подати в суд на "Газпром", щоб розблокувати поставки природного газу з Центральної Азії. Це може забезпечити достатню кількість внутрішніх доходів країні від поставок і транзиту газу, навіть якщо Росія майже завершить будівництво "Північного потоку-2" і трубопровід буде запущено в цьому році.
Про це заявив голова правління НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко в інтерв'ю Financial Times.
За його словами, "Газпром" контролює потік газу по своїх трубопроводах в Україну з Центральної Азії, компанія заблокувала ці потоки на 15 років, і тепер "Нафтогаз" готовий звернутися до антимонопольних органів Євросоюзу і вивести російського енергетичного гіганта на міжнародний рівень арбітражного суду.
"Це змінить правила гри, тому що, як ми всі розуміємо, існує величезний потенціал. В основному, для транспортування середньоазіатського газу через Україну в Європу", - зазначив Юрій Вітренко.
Він також додав, що мова йде про десятки мільярдів кубометрів центральноазіатського газу, що може заповнити всю українську газотранспортну систему.
У матеріалі Financial Times також підкреслюється, що "Нафтогаз" готує офіційні запити на отримання газу з регіону (Центральної Азії) і отримання дозвіл на його транспортування по трубопроводах" Газпрому", і цей процес може зайняти кілька місяців.
"Якщо вони [Газпром] скажуть "ні", то наступним кроком буде скарга [в Європейську комісію] і арбітраж", - додав Вітренко.
За його словами, на це можуть піти роки. Глава "Нафтогазу" зазначив, що Київ може звернутися до Брюсселя з проханням застосувати закон про конкуренцію ЄС, тому що він впливає на пропозицію газу на ринки ЄС.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що НАК "Нафтогаз України "почав документування зловживань російським "Газпромом" домінуючим становищем на газовому ринку.
За словами Вітренка, компанія недостатньо використовувала свої юридичні можливості тиску на "Газпром" через антимонопольний орган ЄС для перенесення точок продажу російського газу європейським компаніям на кордон Україна-РФ.
Також він вважає, що потрібно тиснути на Росію для розблокування експорту середньоазіатського газу в Європу і надання такої можливості експорту незалежним російським видобувачам.