Україна назвала єдину умову для запуску "Північного потоку-2"

Російсько-німецький газопровід " Північний потік-2 " представляє загрозу Україні. Умовою його запуску має бути деокупація українських територій і енергобезпека України.

Про це написав на своїй сторінці у Twitter міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Зазначимо, в Росії заявили, що морська частина першої нитки газопроводу "Північного потоку-2" технічно завершена. Заповнення газом потоку розпочалось 11 червня.

"Ми проти "Північного потоку-2". Умовою його запуску має бути деокупація українських територій і енергобезпека України", - повідомив Кулеба.

За його словами, це буде чесна компенсація загроз.

Нагадаємо, в Держдепі США заявили РБК-Україна, що американська влада регулярно взаємодіє з українськими офіційними особами з приводу "Північного потоку-2". Це роблять, щоб усунути ризики, які газопровід може принести Україні.

Польща заявила, що розчарована рішенням США зняти санкції з оператора " Північного потоку-2". Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький підкреслив, що зміна політики США щодо Німеччини ґрунтується на "помилкових надіях" відновити відносини з Євросоюзом".