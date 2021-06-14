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Україна назвала єдину умову для запуску "Північного потоку-2"

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Київ, Понеділок 14 червня 2021 12:11
Україна назвала єдину умову для запуску "Північного потоку-2" Фото: голова МЗС України Дмитро Кулеба (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

Російсько-німецький газопровід "Північний потік-2" представляє загрозу Україні. Умовою його запуску має бути деокупація українських територій і енергобезпека України.

Про це написав на своїй сторінці у Twitter міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

За його словами, це буде чесна компенсація загроз.

"Ми проти "Північного потоку-2". Умовою його запуску має бути деокупація українських територій і енергобезпека України", - повідомив Кулеба.

Зазначимо, в Росії заявили, що морська частина першої нитки газопроводу "Північного потоку-2" технічно завершена. Заповнення газом потоку розпочалось 11 червня.

Нагадаємо, в Держдепі США заявили РБК-Україна, що американська влада регулярно взаємодіє з українськими офіційними особами з приводу "Північного потоку-2". Це роблять, щоб усунути ризики, які газопровід може принести Україні.

Польща заявила, що розчарована рішенням США зняти санкції з оператора " Північного потоку-2". Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький підкреслив, що зміна політики США щодо Німеччини ґрунтується на "помилкових надіях" відновити відносини з Євросоюзом".

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