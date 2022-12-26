Сейм Литвы пригласил Зеленского в Вильнюс на вручение премии Свободы

Как пишет издание, в начале декабря стало известно, что премию решили вручить президенту Украины Владимиру Зеленскому.

"Мы уже направили официальное приглашение и посмотрим, каким будет решение 13 января. Однако, очевидно, ожидать его приезда не очень реально", - прокомментировала приглашение спикер парламента Виктория Чмилите-Нильсен.

По ее словам, сейчас составляется программа мероприятия и рассматривается, кто мог бы вручить эту премию Зеленскому. При этом учитывают, что "лауреат будет особенным".

"Как президент Украины, он стоит на передовой этой борьбе за свободу, своим личным лидерством и своим примером он вдохновил миллионы людей в Украине сопротивляться и не сдаваться, он мобилизовал все мировое сообщество против преступной деятельности режима Путина", - подчеркнула спикер.

Издание напоминает, что литовский парламент учредил премию Свободы для оценки вклада в свободное самоопределение и суверенитет народов Центральной и Восточной Европы. Ее вручают ежегодно на торжественном заседании Сейма 13 января - в День защитников свободы Литвы.