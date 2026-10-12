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"Энергетическое перемирие". Что сказал Трамп и как на это отреагировали Украина и РФ

11:01 12.10.2026 Пн
5 мин
aimg Ирина Гамерская
"Энергетическое перемирие". Что сказал Трамп и как на это отреагировали Украина и РФ Фото: Зеленский, Трамп и Путин (коллаж РБК-Украина)
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Президент США Дональд Трамп внезапно объявил об "энергетическом перемирии" между Украиной и РФ. По его словам, такую идею поддержали обе стороны. Впрочем, через несколько часов после заявления Трампа Россия ударила по энергетике Харькова.

Что именно сказал Трамп и как на его заявление отреагировали в Украине и РФ - читайте в материале РБК-Украина ниже.

Что сказал Трамп

После обеда в воскресенье американский лидер написал об "энергетическом перемирии" в Truth Social.

"С этого момента в войне между Россией и Украиной действует ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ ПЕРЕМИРИЕ. Обе стороны согласились. Не нарушайте его! Спасибо за внимание к этому вопросу", - написал президент США.

Следует отметить, что этому предшествовало еще одно неожиданное решение Трампа. На минувшей неделе президент Владимир Зеленский анонсировал переговоры с США. Команда переговорщиков от Украины должна была провести двухдневную встречу (9 и 10 октября) со спецпредставителями Трампа Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером в Майами.

Именно во время этих переговоров Трамп внезапно объявил о договоренности с диктатором Владимиром Путиным о поставках российского дизеля на американский и мировой рынки.

Как заявил Трамп, по условиям соглашения Россия поставит более 300 тысяч тонн дизеля на американский и мировой рынки, еще 500 тысяч тонн - в течение ноября, и 1 млн тонн - сразу после этого.

"Нефтяное соглашение с Россией - это большое дело. Это огромные объемы нефти, которые поступают в нашу страну. Честно говоря, я хочу поблагодарить президента Путина", - сказал он.

А вот в росте цен на дизель Трамп обвинил Украину. Якобы из-за ударов ВСУ по российским НПЗ цены идут вверх, поэтому он требует от Украины прекратить такие удары. Кроме того, он заявил, что Украине нужен новый лидер, способный договариваться.

"Я предлагаю, чтобы в Украине появился новый лидер, способный заключать соглашения. Почему-то Зеленский никогда не заключает соглашений", - заявил он.

Как реагирует Украина

Украина об очередных решениях Трампа обычно узнает из СМИ, как и все. Это подтвердил и сам Зеленский, отметив, что объявление об "энергетическом перемирии" стало для него новостью.

"Если россияне согласятся на энергетическое перемирие, Украина тоже согласится. Если президент Трамп договорился об этом с Путиным, пожалуйста, сообщите нам, когда начинается перемирие", - отметил он, комментируя пост Трампа.

Позже в вечернем обращении Зеленский повторил, что Украина поддерживает все форматы прекращения огня и готова не бить по российской энергетике, если и от РФ будут аналогичные шаги. Впрочем, как добавил президент, в течение всего дня в небе были российские дроны, а к вечеру был удар по энергетике Харькова - по ТЭЦ-5.

Отметим, что и в Киеве вчера были удары по энергетике, часть города осталась без света и, как следствие, без воды.

Отреагировал Зеленский и на заявление Трампа о "новом лидере" для Украины. По словам президента, если будет 60-дневное перемирие, Украина проведет выборы.

Что говорит Россия

После объявления о дизельном соглашении Россия досрочно отменила ограничения на экспорт. А вице-премьер РФ Александр Новак назвал такое решение шагами к стабилизации мирового энергорынка и возобновлению нормальной торговли энергоносителями.

Отреагировали в Кремле и на заявление Трампа о "новом лидере" для Украины, назвав его "знаковым и историческим".

"Президент Трамп присоединился к многочисленным сторонникам мнения, что Украине нужно руководство, которое действительно стремится к миру, а не разжигает войну", - цинично заявил спецпредставитель Путина Кирилл Дмитриев.

Кроме того, в российских СМИ уже появилась информация, что в Москве ждут нового визита американских переговоров Уиткоффа и Кушнера.

А вот на "энергетическое перемирие" Трампа у Путина пока официально не реагировали. Хотя такая идея давно не нова и россияне неоднократно заявляли, что выступают за переговоры, но делать паузы в своей "СВО" в настоящее время не планируют.

Об "энергетическом перемирии" говорили еще в сентябре, украинский МИД тогда заявлял, что ждет от РФ перечень объектов, но информации о том, передали ли россияне такой список - не было.

Что известно об идеях перемирия

Отметим, недавно глава МИД Андрей Сибига заявлял, что у Украины есть несколько предложений от партнеров по перемирию. Речь идет как об энергетическом, так и о морском. Над разблокировкой Черного моря, например, работают Турция и Египет.

"У нас есть четыре предложения (Турция, Египет, Индия, США, - ред.). Наиболее широкое - предложение Индии. Впервые Индия предложила играть роль. Мы готовы к энергетическому и Черноморскому перемирию, но только в таком сочетании. Энергетика и перемирие в Черном море. Что касается энергетики - это полное энергетическое переримирие - остановка ударов по всем энергетическим объектам, включая портовую инфраструктуру", - подчеркнул Сибига.

По данным СМИ, Индия предложила перемирие между Украиной и Россией, охватывающее защиту инфраструктуры, поставку зерна и энергоносителей через черноморские порты, а также безопасность коммерческого судоходства. Соответствующий план Индия передала Украине и РФ.

В Кремле подтверждали, что получили мирный план от Индии, но подробности не разглашали.

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