Литва визнала Росію країною-терористом. А її дії в Україні - геноцидом

Литовський сейм на засіданні 10 травня прийняв резолюцію, в якій Росія визнається терористичною державою. Документ було схвалено одноголосно.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на delfi.lt .

У резолюції йдеться, що в ході вторгнення в Україну російська армія скоїла масові військові злочини, зокрема, в Бучі, Ірпені, Маріуполі, Бородянці та Гостомелі. Литовська сторона також зазначила, що в діях Росії вбачається мета повного або часткового знищення української нації.

"Сейм Литви визнає повномасштабну збройну агресію проти України з боку Збройних сил Російської Федерації та її політичного і військового керівництва, що почалася 24 лютого 2022 року, геноцидом українського народу", - йдеться в документі.

Крім того, підкреслюється, що всі винні у військових злочинах мають бути притягнуті до відповідальності. Литовські депутати закликали створити для цього Спеціальний міжнародний кримінальний трибунал з повноваженнями видавати міжнародні ордери на арешт, у тому числі щодо глав держав, урядів та інших державних посадових осіб.

"Російська Федерація, збройні сили якої свідомо і систематично обирають цивільні об'єкти для бомбардувань, є державою, що підтримує і здійснює тероризм", - цитує Delfi прийняту резолюцію.

Що означає статус держави-терориста

Як правило, статус держави-терориста тягне за собою додаткові штрафи, обмеження на іноземну допомогу і заборону на поставки військових товарів. Передбачається, що такі заходи щодо Росії мають ще більше її послабити.