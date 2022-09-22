В Литве запретили трансляцию российских и белорусских каналов
Литовский Сейм в срочном порядке принял поправку в закон, предусматривающий временный запрет на трансляцию российских и белорусских каналов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Delfi.
"Сегодня не может быть никаких сомнений в том, что мы должны защитить свое информационное пространство", - сказал председатель Комитета Сейма по культуре Витаутас Юозапайтис.
В свою очередь, представитель фракции регионов Пятрас Гражулис отметил, что желающие смотреть российские или белорусские программы всегда найдут для этого способы.
Решение было принято в срочном порядке, поскольку в пятницу истек срок действия постановления Сейма о введении чрезвычайного положения на всей территории страны, запрещавшего ретрансляцию программ, распространяющих дезинформацию.
Между тем, новый декрет о чрезвычайном положении уже не предусматривал этот запрет, поскольку режим ЧП оставался в силе только на границе с Россией и Белоруссией.
По данным Минкультуры Литвы, основные медиа-каналы России и Белоруссии уже ограничены после российского вторжения в Украину в феврале решениями литовских ведомств или на основании санкций Евросоюза и США.
Напомним, что Литва и другие страны не обязаны избавлять россиян от мобилизации. Об этом заявила премьер-министр Ингрида Шимоните.
Также Литва привела к повышенной боеспособности войска на фоне частичной мобилизации в РФ.
Ранее Литва передаст Украине дроны-камикадзе Warmate, которые были закуплены в рамках инициативы компании "Legion Of Boom".
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