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В Литве запретили трансляцию российских и белорусских каналов

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Четверг 22 сентября 2022 16:51
В Литве запретили трансляцию российских и белорусских каналов Фото: В Литве запретили трансляцию российских и белорусских каналов (pixabay)
Автор: Дмитрий Браславский

Литовский Сейм в срочном порядке принял поправку в закон, предусматривающий временный запрет на трансляцию российских и белорусских каналов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Delfi.

"Сегодня не может быть никаких сомнений в том, что мы должны защитить свое информационное пространство", - сказал председатель Комитета Сейма по культуре Витаутас Юозапайтис.

В свою очередь, представитель фракции регионов Пятрас Гражулис отметил, что желающие смотреть российские или белорусские программы всегда найдут для этого способы.

Решение было принято в срочном порядке, поскольку в пятницу истек срок действия постановления Сейма о введении чрезвычайного положения на всей территории страны, запрещавшего ретрансляцию программ, распространяющих дезинформацию.

Между тем, новый декрет о чрезвычайном положении уже не предусматривал этот запрет, поскольку режим ЧП оставался в силе только на границе с Россией и Белоруссией.

По данным Минкультуры Литвы, основные медиа-каналы России и Белоруссии уже ограничены после российского вторжения в Украину в феврале решениями литовских ведомств или на основании санкций Евросоюза и США.

Напомним, что Литва и другие страны не обязаны избавлять россиян от мобилизации. Об этом заявила премьер-министр Ингрида Шимоните.

Также Литва привела к повышенной боеспособности войска на фоне частичной мобилизации в РФ.

Ранее Литва передаст Украине дроны-камикадзе Warmate, которые были закуплены в рамках инициативы компании "Legion Of Boom".

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