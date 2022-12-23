Сейм Литвы одобрил участие страны в подготовке украинских военных

Сейм Литвы единогласно одобрил участие литовских военных подразделений в международных операциях, что предусматривает их вовлечение в миссию Евросоюза по подготовке украинских военных (EUMAM Ukraine).

Как пишет Delfi, в постановлении литовского Сейма предполагается, что до 40 литовских военных и гражданских сотрудников смогут участвовать в EUMAM Ukraine и до 25 человек - в международной операции Interflex в Британии.

"Расширяются усилия союзников по усилению поддержки Украины через военную подготовку, начинаются новые миссии в поддержку Украины. Литва будет активно содействовать им, поскольку наша безопасность зависит от безопасности Украины. Мы будем поддерживать Украину до победы и продолжим тренировать украинских военных после войны", - заявил министр национальной обороны Литвы Арвидас Анушаускас.

Кроме того, в документе, одобренном литовским парламентом, отмечается, что литовская военная учебная операция с целью подготовки ВСУ, принятая еще в 2017 году, может быть проведена на территории стран-членов ЕС и НАТО. Для этого страны этих союзов должны пригласить литовских инструкторов присоединиться к подготовке украинских военных на своих территориях. В такой операции могут участвовать до 60 литовских военнослужащих и гражданский персонал.

"В 2023 году Вооруженные силы Литвы подготовят около 1500 украинских военнослужащих, из которых 1100 - на территории Литвы. Всего на территории стран-членов ЕС планируется подготовка около 15 тысяч украинских военнослужащих", - сообщает Delfi.