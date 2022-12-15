Сейм Литвы запретил проживающим в стране россиянам и белорусам владеть оружием

Сейм Литвы одобрил предложение запретить проживающим в стране россиянам и белорусам владеть оружием из соображений национальной безопасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на литовское издание Delfi .

Как подчеркивает издание, об этой инициативе объявил глава Комитета по национальной безопасности и обороне (КНБО) Лауринас Кащюнас, заверивший, что она направлена на максимальное повышение безопасности Литвы.

За законопроект проголосовали 106 депутатов Сейма, против не голосовал никто, воздержались 10 парламентариев. Кроме того, глава КНБО подчеркнул, что одна из целей этого законопроекта - предоставить возможность частным торговцам оружием продавать оружие категории А, которое разрешено в гражданском обращении.

"Стрелки, солдаты-добровольцы, профессиональные военнослужащие смогут, наконец, и в Литве покупать оружие категории A", - доложил Кащюнас.

В Сейме предложено запретить постоянным жителям Литвы, не являющимся гражданами стран, отвечающих критериям европейской и трансатлантической интеграции, покупать и владеть оружием, аксессуарами для оружия, боеприпасами и их элементами.

"Если Сейм одобрит такое решение, эти люди не смогут покупать и владеть оружием для охоты, спорта, самообороны, профессиональной деятельности, коллекционирования, тренировок, научных исследований, стрелковой или профессиональной военной службы", - говорится в сообщении.

Предполагается, что законопроект вступит в силу с 1 января 2023 года, чтобы государственные органы успели подготовиться к его реализации.

В издании упоминается пояснительная записка к документу, в которой приводится количество людей, имеющих разрешения на хранение или ношение оружия в Литве - 294 гражданина России и 46 граждан Беларуси. Среди них могут быть лица с двойным гражданством - литовским/российским или литовским/белорусским.