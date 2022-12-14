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Закон о десоветизации: Литва запрещает пропаганду авторитарных и тоталитарных режимов

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Среда 14 декабря 2022 00:20
Закон о десоветизации: Литва запрещает пропаганду авторитарных и тоталитарных режимов Фото: сейм Литвы поддержал запрет пропаганды тоталитарных и авторитарных режимов (wikipedia.org)
Автор: Владимир Костырин

Сейм Литвы принял "закон о десоветизации", запрещающий пропаганду тоталитарных и авторитарных режимов и их идеологий в общественных местах. Поддержанный 103 голосами "за" закон теперь должен подписать президент.

Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на LRT.

Этот закон создаст правовую основу для удаления из общественных мест страны символов тоталитаризма и авторитаризма, таких как памятники, мемориальные объекты, названия улиц, площадей и других общественных объектов.

Также в Литве будут запрещены упоминания лиц - активных участников политических, военных и репрессивных структур оккупационной власти.

Кроме того, из общественных объектов удалят названия организаций, событий или дат, которые символизируют тоталитарные / авторитарные режимы и их идеологии. На общественных объектах запретят размещать знаки военной агрессии таких режимов против другого государства, знаки советской оккупации Литвы в 1940-1941 и 1944-1990 годах, нацистской оккупации в 1939-1944 годах.

Отмечается, что запреты не распространяются на музеи, архивы, библиотеки при организации выставок, информировании общественности о тоталитарных и авторитарных режимах и их последствиях, использовании таких предметов и информации в целях образования, науки, профессионального искусства, коллекционирования.

Признавать общественные объекты пропагандирующими тоталитарные или авторитарные режимы и их идеологии смогут Литовский центр исследований геноцида и сопротивления или муниципальные власти. Специальная межведомственная комиссия должна будет предварительно представить свою оценку, и после этого руководство Центра геноцида должно будет не позднее чем через 5 рабочих дней принять решение либо об изъятии общественного объекта, либо о его сохранении.

Сейчас в стране предусмотрена только административная ответственность за демонстрацию, распространение и пропаганду символов некоторых тоталитарных и авторитарных режимов. Однако с после полномасштабной военной агрессии РФ против Украины многие муниципалитеты в Литве выступили с инициативой демонтировать статуи, памятники и другие символы советских военных.

Ожидается, что "закон о десоветизации" в Литве вступит в силу 1 мая 2023 года.

Напомним, 10 мая Литовский сейм единогласным решением принял резолюцию, в которой РФ признается террористическим государством.

В сентябре в Литве запретили трансляцию российских и белорусских каналов.

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