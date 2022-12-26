Сейм Литви запросив Зеленського у Вільнюс на вручення премії Свободи

Як пише видання, на початку грудня стало відомо, що цьогоріч премію вирішили вручити президенту України Володимиру Зеленському.

"Ми вже надіслали офіційне запрошення і подивимося, яким буде рішення 13 січня. Проте, вочевидь, очікувати його приїзду не дуже реально", - прокоментувала запрошення спікер парламенту Вікторія Чміліте-Нільсен.

За її словами, зараз складається програма заходу і розглядається, хто міг би вручити цю премію Зеленському. При цьому, враховують, що "лауреат буде особливим".

"Як президент України, він стоїть на передовій цієї боротьби за свободу, своїм особистим лідерством і своїм прикладом він надихнув мільйони людей в Україні чинити опір і не здаватися, він мобілізував всю світову спільноту проти злочинної діяльності режима Путіна", - підкреслила спікер.

Видання нагадує, що литовський парламент заснував премію Свободи для відзначення за внески у вільне самовизначення та суверенітет народів Центральної та Східної Європи. Її вручають щорічно на урочистому засіданні Сейму 13 січня - у День захисників свободи Литви.