"Північний потік-2" може дестабілізувати ситуацію на Сході, - Моравєцький

Фото: Матеуш Моравєцький (flickr.com/Kancelaria Premiera)

За його словами, ризики будівництва газогону є очевидними для Варшави

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравєцький на Всесвітньому економічному форумі у Давосі висловив переконання, що план з будівництва газогону "Північний потік-2" загрожує стабільності в Східній Європі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Польське радіо".

Зазначається, що Моравєцький прокоментував слова німецького міністра закордонних справ Гайко Мааса, який декілька днів тому заявив, що навіть можливі санкції США не зупинять будівництво газопроводу з Росії до Німеччини дном Балтійського моря.

Прем’єр попередив про наслідки такої позиції. За словами Моравєцького, як у Європейській раді, так і в інших випадках, багато політиків наголошує, що "Північний потік-2" – це "небезпечний проект, що може дестабілізувати ситуацію на Сході".

Моравєцький додав, що це сумно, що Німеччина, яка є партнером Польщі в Європейськомусоюзі, не бачить цих ризиків, які є очевидними для Варшави.

Нагадаємо, раніше Матеуш Моравецький заявляв, що проект будівництва російського газопроводу "Північний потік-2" представляє собою приклад непослідовності Європейського союзу.

РБК-Україна писало, що канцлер Німеччини Ангела Меркель під час форуму в Давосі заявила, що її країна продовжить отримувати газ з Росії та інших джерел.