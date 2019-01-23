Компанія-учасник "Північного потоку-2" підтримала будівництво терміналу СПГ в Німеччині

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Будівництво цього терміналу підвищить шанси США на постачання газу в Німеччину

Голандська компанія Gasunie, яка є учасницею проекту газопроводу "Північний потік-2", підтримала ідею будівництва терміналу СПГ в Німеччині. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Reuters.

Як зазначається, будівництво цього терміналу підвищить шанси США на постачання газу в Німеччину.

"Трейдери та клієнти хотіли б, щоб опція терміналу СПГ", - сказав старший керівник Gasunie Ганс Коенен.

Натомість, компанія OMV, яка також є учасницею проекту, виступила категорично проти будівництва терміналу СПГ.

Нагадаємо, міністр економіки Німеччини Петер Альтмаєр заявив, що ФРН буде готовою до збільшення імпорту газу із США.

РБК-Україна писало, що 22 жовтня 2018 року канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що має намір надати державну підтримку проекту будівництва в місті Штаде в гирлі Ельби терміналу для прийому скрапленого природного газу з США.

Відзначимо, що польська державна компанія PGNiG вже підписала два довгострокових контракту на постачання СПГ з американськими компаніями Calcasieu Pass Global Venture і Venture Global LNG Plaquemines.