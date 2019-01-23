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Меркель заявила, що не відмовиться від російського газу

Новини » Політика    23.01.2019 - 19:22
Меркель заявила, що не відмовиться від російського газу
Фото: Ангела Меркель (president.gov.ua)

Німеччина не збирається припиняти використання вугілля

Німеччина продовжить отримувати газ з Росії та інших джерел. Про це заявила канцлер Німеччини Ангела Меркель на Всесвітньому економічному форумі в Давосі, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Reuters.

"Ми продовжимо отримувати російський природний газ, а так само газ з інших джерел. Якщо ми відмовимося від вугілля та атомної енергетики, нам знадобиться більше природного газу - і енергія повинна бути доступною", - заявила вона.

Нагадаємо, голландська компанія Gasunie, яка є учасницею проекту газопроводу "Північний потік-2", підтримала ідею будівництва терміналу СПГ в Німеччині. Будівництво цього терміналу підвищить шанси США на постачання газу в Німеччину.

До цього міністр економіки Німеччини Петер Альтмацер заявив, що ФРН буде готова до збільшення імпорту газу з США.

РБК-Україна писало, що 22 жовтня 2018 року канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що має намір надати державну підтримку проектом будівництва в місті Штаде в гирлі Ельби терміналу для прийому зрідженого природного газу зі США.

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