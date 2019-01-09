Моравецький назвав "Північний потік-2" проектом для шантажу

Фото: Матеуш Моравецький (lickr.com/Kancelaria Premiera)

Прем'єр-міністр Польщі вважає, що проект будівництва російського являє собою приклад непослідовності ЄС

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький вважає, що проект будівництва російського газопроводу "Північний потік-2" представляє собою приклад непослідовності Європейського союзу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю американському каналу CNBC.

Політик заявив, що газопровід "Північний потік-2" - "антиєвропейський, і це ще один приклад того, як до держав ставляться по-різному в схожих ситуаціях".

Моравецький нагадав, що кілька років тому Європейською комісією "по ряду міркувань" була заблокована реалізація проекту "Південний потік". Проте зараз "в контексті "Північного потоку-2" все ті ж аргументи були сприйняті позитивно".

Прем'єр-міністр країни вважає, що "проект є інструментом Росії для того, щоб "шантажувати Україну і Польщу".

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Польщі Яцек Чапутович заявив, що будівництво газопроводу "Північний потік-2" загрожує національній безпеці України і позбавляє її захисту перед черговою російською агресією.

Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що санкції проти Російської Федерації необхідно залишити і посилити після детального аналізу. Він зазначив, що не розуміє підтримку будівництва газопроводу "Північний потік-2" і весь час дискутує через це зі своїми європейськими колегами.