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Сенцов включений в список на обмін

Новини » Політика    30.08.2019 - 09:09
Сенцов включений в список на обмін
Фото: Олег Сенцов (facebook.comNashePrykarpattia.jpg)

Крім Сенцова, в Україну можуть повернутися Павло Гриб, Володимир Балух і Микола Карпюк

Український режисер і політв'язень Олег Сенцов включений в список на обмін полонених. Про це повідомляє екс-нардеп Мустафа Найєм у своєму Telegram-каналі.

Крім Сенцова, за даними Наєма, в список потрапили українські політв'язні Павло Гриб, Володимир Балух і Микола Карпюк.

"Зараз з різних джерел вдалося скласти лише приблизний список звільнених: Олег Сенцов, Павло Гриб, Микола Карп'юк, Володимир Балух", - написав він.

Сенцов включений в список на обмін

Зазначимо, що вчора заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтем Чийгоз підтвердив інформацію, що український політв'язень Олег Сенцов вже в Москві. Як повідомлялося, Сенцов етапований з колонії у Ямало-Ненецькому АТ в Москву. РосЗМІ писали, що переміщення Сенцова в СІЗО Москви може бути в рамках підготовки до обміну.

Додамо, що 28 серпня звільнений з-під варти главред "РИА Новости Украина" Кирило Вишинський погодився взяти участь в обміні в'язнями між Україною і Російською Федерацією.

Київський апеляційний суд ухвалив рішення пом'якшити запобіжний захід Вишинському і відпустив його з-під варти під особисте зобов'язання.

РБК-Україна писало, що в серпні 2015 року Сенцов був засуджений в Росії до 20 років колонії за звинуваченням у "створенні терористичного угруповання в окупованому Криму". Він відбуває покарання в колонії в Ямало-Ненецькому автономному окрузі в місті Лабитнангі. 14 травня 2018 року українець оголосив безстрокове голодування, вимагаючи звільнити всіх українських політв'язнів в РФ. Однак 5 жовтня Сенцов був змушений зупинити голодування у зв'язку з загрозою "насильницького годування".

Нагадаємо, сьогодні в Офісі президента України заявили, що процес обміну полоненими триває, а інформація про його завершення не відповідає дійсності. Також в офісі заявили, що президент Володимир Зеленський повідомить про звільнення політв'язнів на офіційних каналах.

РБК-Україна писало, що заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу, депутат Ахтем Чийгоз заявив, що українські політв'язні повернуться в Україну у п'ятницю, 30 серпня.

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Новини України обмін полоненимиОлег Сенцов
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