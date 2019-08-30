У Зеленського спростували інформацію про завершення обміну полоненими

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Інформація про завершення обміну полоненими не відповідає дійсності

Процес обміну полоненими триває, інформація про його завершення не відповідає дійсності. Про це заявили в Офісі президента.

В ОП заявили, що про звільнення політв'язнів президент Володимир Зеленський повідомить на офіційних каналах

"Процес взаємного звільнення утримуваних осіб триває. Інформація про його завершення не відповідає дійсності", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Данилюк заявив, що сподівається на обмін ув’язнених між Україною і Росією. Але він відмовився коментувати інформацію, що політв'язні сьогодні прибудуть в Україну.

Крім того, прес-секретар Служби безпеки України Олена Гітлянська заявила, що переговори щодо обміну полоненими між Україною та Росією досі тривають.

Зазначимо, що сьогодні адвокат утримуваних в Україні росіян Валентин Рибін заявив, що вони продовжують залишатися в СІЗО. Він також не виключив, що обмін полоненими через це можуть взагалі перенести на 3 вересня.

Нагадаємо, про те, що утримуваних Росією українських моряків вже доставили до Києва в рамках українсько-російського обміну "Крим.Реалії" повідомили рідні одного з моряків.