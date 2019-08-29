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Чийгоз назвав дату повернення політв'язнів в Україну

Новини » Політика    29.08.2019 - 12:25
Чийгоз назвав дату повернення політв'язнів в Україну
Ахтем Чийгоз (УНІАН)

Українські політв'язні повернуться в Україну в п’ятницю

Українські політв'язні повернуться в Україну в п’ятницю, 30 серпня. Про це заявив заступник глави Меджлісу кримськотатарського народу, депутат Ахтем Чийгоз у коментарі "Інтерфакс-Україна".

Крім того, Чийгоз підтвердив інформацію, що український політв'язень Олег Сенцов уже в Москві.

"За тією інформацією, що я знаю, в п’ятницю повинні прибути. Всі разом. Але це все настільки імовірно. Я сам пройшов цей шлях, і знаю, що зміни можливі. В цілому, то, що це питання поставлено "на рейки" і буде відпрацьовано - це так", - сказав він.

Крім того, у коментарі "Громадському", він заявив, що обмін може відбутись 30 або 31 серпня.

"Скоріше за все завтра, можливо - післязавтра. З російської сторони все зрозуміло - це питання поставлено "на рейки", - розповів Чийгоз.

Зазначимо, що сьогодні український політв'язень Олег Сенцов етапований з колонії у Ямало-Ненецькому АТ в Москву. РосЗМІ пишуть, що приміщення Сенцова в СІЗО Москви може бути в рамках підготовки до обміну.

РБК-Україна писало, що звільнений з-під варти главред "РИА Новости Украина" Кирило Вишинський погодився взяти участь в обміні в'язнями між Україною і Російською Федерацією.

Нагадаємо, адвокат Валентин Рибін заявив, що у можливому обміні полоненими між Україною і Росією візьмуть участь 12 росіян.

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