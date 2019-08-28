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Вишинський погодився на обмін полоненими

Новини » Політика    28.08.2019 - 20:35
Вишинський погодився на обмін полоненими
Фото: Кирило Вишинський (УНІАН)

Вишинський підписав документ і дав згоду на обмін

Звільнений з-під варти главред "РИА Новости Украина" Кирило Вишинський погодився взяти участь в обміні в'язнями між Україною і Російською Федерацією. Про це Twitter повідомила прес-секретар генпрокурора Юрія Луценка Лариса Сарган.

За її словами, сьогодні на судовому засіданні зміна запобіжного заходу Вишинського сталася в рамках підготовки до обміну "35 на 35" і за згодою самого журналіста.

Вишинський погодився на обмін полоненими

Крім того, вона оприлюднила його заяву про згоду на обмін.

Вишинський погодився на обмін полоненими

Фото: заява Вишинського

Нагадаємо, Київський апеляційний суд прийняв рішення пом'якшити запобіжний захід Вишинському і відпустив його з-під варти під особисте зобов'язання. У той же час його зобов'язали прибувати на першу вимогу до суду, повідомляти про зміну місця проживання та роботи і утримуватися від спілкування зі свідками в своєму кримінальному провадженні.

Відзначимо, раніше Вишинський відмовлявся від обміну, пояснюючи рішення тим, що хоче довести невинуватість в українському суді. За інформацією російських ЗМІ, його не було в списку на обмін, як і українського політв'язня Олега Сенцова.

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