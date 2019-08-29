У Кремлі проккоментировали етапування Сенцова

Фото: Дмитро Пєсков (Уніан)

Дмитро Пєсков відмовився коментувати перспективи очікуваного обміну утримуваними особами між РФ і Україною

Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков відмовився коментувати інформацію про етапування українського політв'язня Олега Сенцова в Москву, а також перспективи очікуваного обміну утримуваними особами між РФ і Україною. Про це повідомляють росСМИ.

Він ще раз привітав рішення про звільнення керівника порталу "РИА Новости Украина" Кирила Вишинського.

"Мені нічого додати по цій темі. Коли ми будемо готові, ми повідомимо. Поки що такої готовності у нас немає. Можу ще раз повторити, що ми вітаємо рішення про звільнення (Кирила) Вишинського. Мають місце певні контакти, але більше мені додати нічого", - сказав він.

Пєсков також не став відповідати на питання про те, з чим пов'язано етапування Сенцова з колонії № 8 міста Лабитнангі до Москви.

"Я нічого не можу вам сказати", - відповів він.

Нагадаємо, заступник глави Меджлісу кримськотатарського народу, депутат Ахтем Чийгоз заявив, що українські політв'язні повернуться в Україну в п’ятницю, 30 серпня. Крім того, Чийгоз підтвердив інформацію, що український політв'язень Олег Сенцов уже в Москві.