Кремль цинично ответил на отказ Зеленского ехать в Москву: приглашали "не капитулировать"

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.

"Путин пригласил Зеленского в Москву поговорить, а не капитулировать",- заявил Песков журналистам на Восточном экономическом форуме.

Также он добавил, что "в украинском урегулировании виден свет в конце тоннеля, но сроки завершения нельзя загадывать".

Что известно о приглашении Путина и реакции Зеленского

Как известно, Зеленский ответил Путину на его предложение украинскому президенту приехать в Москву на переговоры. Глава государства своим ответом дал понять, что не собирается соглашаться на условия российского диктатора.

"Американские партнеры нам передали, что Путин пригласил меня в Москву. Я считаю, что когда хочешь, чтобы встречи не было, надо пригласить меня в Москву", - сказал Зеленский.

В то же время он отметил, что, если Россия начала говорить о встрече, то это уже неплохо.

3 сентября Путин заявил, что он "не исключает" встречи с украинским президентом, и добавил риторический вопрос, "есть ли в этом смысл"?

"Если Зеленский хочет, если он готов, пусть приезжает в Москву, мы встретимся", - сказал глава Кремля.

Переговоры Украины и РФ

Напомним, о возможности организации переговоров между лидерами России и Украины начали активно говорить 18 августа, после встречи Зеленского в Вашингтоне с главой Белого дома Дональдом Трампом, когда президент приехал в Овальный кабинет с европейскими лидерами.

Украинская сторона проявила открытость и готовность к переговорам, но в Москве находят причины, чтобы встреча Путина с Зеленским не состоялась.