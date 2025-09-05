ua en ru
Пт, 05 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Убийство Парубия Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Кремль цинично ответил на отказ Зеленского ехать в Москву: приглашали "не капитулировать"

Пятница 05 сентября 2025 09:11
UA EN RU
Кремль цинично ответил на отказ Зеленского ехать в Москву: приглашали "не капитулировать" Фото: Дмитрий Песков, пресс-секретарь главы Кремля (Getty Images)
Автор: Маловичко Юлия

Пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина цинично прокомментировал заявление президента Владимира Зеленского насчет нежелания ехать на переговоры в Москву.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.

"Путин пригласил Зеленского в Москву поговорить, а не капитулировать",- заявил Песков журналистам на Восточном экономическом форуме.

Также он добавил, что "в украинском урегулировании виден свет в конце тоннеля, но сроки завершения нельзя загадывать".

Что известно о приглашении Путина и реакции Зеленского

Как известно, Зеленский ответил Путину на его предложение украинскому президенту приехать в Москву на переговоры. Глава государства своим ответом дал понять, что не собирается соглашаться на условия российского диктатора.

"Американские партнеры нам передали, что Путин пригласил меня в Москву. Я считаю, что когда хочешь, чтобы встречи не было, надо пригласить меня в Москву", - сказал Зеленский.

В то же время он отметил, что, если Россия начала говорить о встрече, то это уже неплохо.

3 сентября Путин заявил, что он "не исключает" встречи с украинским президентом, и добавил риторический вопрос, "есть ли в этом смысл"?

"Если Зеленский хочет, если он готов, пусть приезжает в Москву, мы встретимся", - сказал глава Кремля.

Переговоры Украины и РФ

Напомним, о возможности организации переговоров между лидерами России и Украины начали активно говорить 18 августа, после встречи Зеленского в Вашингтоне с главой Белого дома Дональдом Трампом, когда президент приехал в Овальный кабинет с европейскими лидерами.

Украинская сторона проявила открытость и готовность к переговорам, но в Москве находят причины, чтобы встреча Путина с Зеленским не состоялась.

К примеру, глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что переговоры с Путиным "требуют тщательной подготовки".

Зеленский заявил в свою очередь, что "россияне делают все, чтобы встречи не было". Также президент подчеркнул, что необходимо принуждать РФ к дипломатии.

Отметим, что Трамп после разговора с Зеленским 4 сентября намерен поговорить с главой Кремля и, скорее всего, обсудить необходимость переговоров с Киевом.

Также лидер США добавил, что война России против Украины стала для него самой сложной задачей, "несмотря на его успех" в урегулировании других конфликтов между странами.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Российская Федерация
Новости
ВСУ продвинулись на Купянском и Покровском направлениях: карты ISW
ВСУ продвинулись на Купянском и Покровском направлениях: карты ISW
Аналитика
Юная армия Путина. Как Кремль заставляет украинских детей служить России
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия Юная армия Путина. Как Кремль заставляет украинских детей служить России