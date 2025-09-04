Европа и США усилят санкции против РФ, если та откажется от мирных переговоров, - Макрон

Европа и США договорились усилить санкции против России, если Москва и дальше будет отказываться от переговоров о завершении войны против Украины.

Как передает РБК-Украина , об этом на пресс-конференции по итогам встречи "коалиции решительных" заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

Макрон рассказал, что Европа и США призывают ко встрече Украины и России на уровне лидеров.

"Если Россия продолжит отказываться от конкретных мирных переговоров - а именно к такому выводу можно прийти, учитывая ее выбор и повторяющиеся действия с марта прошлого года, - тогда мы введем дополнительные санкции совместно с Соединенными Штатами Америки и дадим четкий ответ на это нежелание двигаться вперед", - заявил Макрон.

Он отметил, что цель стран Запада, чтобы Украина была восстановлена в своих правах, чтобы агрессия не была вознаграждена и чтобы нарушение международного права не могло быть закреплено ни в какой форме. Президент уточнил, что речь идет о соблюдении международного права, о безопасности Украины, а также о безопасности Европы.

Также Макрон подтвердил, что президент США Дональд Трамп выразил обеспокоенность в связи с тем, что Венгрия и Словакия продолжают покупать российскую нефть.

"Я считаю, что это хорошо, ведь иногда эти страны оправдывались близостью новой американской администрации. Следовательно, согласованность действий США и Европы сделает прекращение этой практики гораздо более эффективной", - добавил он.

Макрон рассказал, что в ходе встречи "коалиции решительных" обсуждались как первичные (против российской экономики), так и вторичные санкции (против стран, которые помогают РФ обходить ограничения). По этому вопросу будет проведена работа в техническом формате.