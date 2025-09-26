Сенсация на ЧМ-2025 по волейболу: впервые за 60 лет только европейские сборные

На чемпионате мира-2025 по волейболу среди мужчин определились все полуфиналисты - Италия, Польша, Чехия и Болгария. Это первый случай за более 60 лет, когда топ-4 мирового первенства составили исключительно европейские сборные.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Драматические четвертьфиналы

В четверг, 25 сентября, состоялись два заключительных матча 1/4 финала.

Чехия победила Иран со счетом 3:1, уступая в первом сете, а Болгария сотворила настоящую сенсацию, выбив США.

Американцы вели 2:0 по сетам, однако болгары сравняли счет и вырвали победу на тайбрейке - 3:2 (25:21, 25:19, 17:25, 22:25, 13:15).

А Италия взяла реванш у Бельгии и стала первым полуфиналистом ЧМ-2025. В свою очередь, Польша также пробилась в полуфинал, обыграв Турцию.

Уникальное достижение Европы

Вылет США и Ирана, которые входят в топ-16 мирового рейтинга, означает, что в полуфинал попали только команды из Европы. Последний раз это случалось в 1966 году, когда еще действовала групповая система финального раунда.

В новейшей истории плейоф всегда была как минимум одна сборная с других континентов.

Чаще всего такой командой была Бразилия, которая трижды подряд выигрывала чемпионаты мира в 2004-2010 годах и еще трижды брала медали в 2014-2022 годах. На этот раз бразильцы сенсационно вылетели еще в групповом раунде.

Расписание полуфиналов ЧМ-2025

Суббота, 27 сентября, 09:30. Чехия - Болгария

Суббота, 27 сентября, 13:30. Польша - Италия

Финал чемпионата мира состоится в воскресенье, 28 сентября.

Где смотреть ЧМ-2025

Прямые трансляции доступны на платформах "Суспільне Спорт", местных каналах "Суспільного" и YouTube-канале "Суспільне Волейбол".

Кроме того, поединки ЧМ-2025 транслируются на "Киевстар ТВ".