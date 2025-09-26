ua en ru
Пт, 26 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Сенсация на ЧМ-2025 по волейболу: впервые за 60 лет только европейские сборные

Пятница 26 сентября 2025 11:30
UA EN RU
Сенсация на ЧМ-2025 по волейболу: впервые за 60 лет только европейские сборные Четыре европейские сборные в полуфинале ЧМ-2025 по волейболу (фото: fivb.com/volleyball)
Автор: Екатерина Урсатий

На чемпионате мира-2025 по волейболу среди мужчин определились все полуфиналисты - Италия, Польша, Чехия и Болгария. Это первый случай за более 60 лет, когда топ-4 мирового первенства составили исключительно европейские сборные.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Драматические четвертьфиналы

В четверг, 25 сентября, состоялись два заключительных матча 1/4 финала.

Чехия победила Иран со счетом 3:1, уступая в первом сете, а Болгария сотворила настоящую сенсацию, выбив США.

Американцы вели 2:0 по сетам, однако болгары сравняли счет и вырвали победу на тайбрейке - 3:2 (25:21, 25:19, 17:25, 22:25, 13:15).

А Италия взяла реванш у Бельгии и стала первым полуфиналистом ЧМ-2025. В свою очередь, Польша также пробилась в полуфинал, обыграв Турцию.

Уникальное достижение Европы

Вылет США и Ирана, которые входят в топ-16 мирового рейтинга, означает, что в полуфинал попали только команды из Европы. Последний раз это случалось в 1966 году, когда еще действовала групповая система финального раунда.

В новейшей истории плейоф всегда была как минимум одна сборная с других континентов.

Чаще всего такой командой была Бразилия, которая трижды подряд выигрывала чемпионаты мира в 2004-2010 годах и еще трижды брала медали в 2014-2022 годах. На этот раз бразильцы сенсационно вылетели еще в групповом раунде.

Расписание полуфиналов ЧМ-2025

  • Суббота, 27 сентября, 09:30. Чехия - Болгария
  • Суббота, 27 сентября, 13:30. Польша - Италия

Финал чемпионата мира состоится в воскресенье, 28 сентября.

Где смотреть ЧМ-2025

Прямые трансляции доступны на платформах "Суспільне Спорт", местных каналах "Суспільного" и YouTube-канале "Суспільне Волейбол".

Кроме того, поединки ЧМ-2025 транслируются на "Киевстар ТВ".

Ранее мы рассказали, как Италия выиграла женский чемпионат мира по волейболу.

Также читайте, как украинки впервые в истории завоевали "золото" чемпионата Европы по пляжному волейболу.

Читайте РБК-Украина в Google News
Волейбол Чемпионат мира Италия Болгария Чехия Польша
Новости
Россия ударила по Украине 154 дронами: есть попадания на 9 локациях
Россия ударила по Украине 154 дронами: есть попадания на 9 локациях
Аналитика
"Я воюю за тех, кто уже не может". Фронтовые истории женщин 47-й бригады "Магура"
Богдана Лясковскаяжурналист РБК-Украина "Я воюю за тех, кто уже не может". Фронтовые истории женщин 47-й бригады "Магура"