Италия, приготовься! Польша разгромила Турцию на ЧМ-2025 и вышла в полуфинал
Сборная Польши вышла в полуфинал мужского чемпионата мира по волейболу-2025, который проходит в Филиппинах. В четвертьфинале действующий вице-чемпион уверенно обыграл Турцию со счетом 3:0.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.
Как прошел матч
Уже первая партия завершилась для поляков с комфортным преимуществом в 10 очков - 25:15.
Турция смогла повести на старте второго сета, однако лидерство держалось лишь один розыгрыш. Польша перехватила инициативу и закрыла партию со счетом 25:22.
В третьей партии борьба была более равной, однако после счета 16:11 польская команда удержала преимущество и довела встречу до победы в трех сетах.
Кто следующий соперник Польши
В полуфинале Польша встретится с Италией, которая также победила в четвертьфинале со счетом 3:0, одолев Бельгию. Эта игра станет повторением финала Лиги наций, где польская сборная победила в трех сетах.
Полуфинальный матч Польша - Италия состоится в субботу, 27 сентября, в 9:30 по киевскому времени.
Финал чемпионата мира по волейболу запланирован на воскресенье, 28 сентября.
Где смотреть ЧМ-2025
Прямые трансляции доступны на платформах "Суспільне Спорт", местных каналах "Суспільного" и YouTube-канале "Суспільне Волейбол".
Кроме того, поединки ЧМ-2025 транслируются на "Киевстар ТВ".
