Италия, приготовься! Польша разгромила Турцию на ЧМ-2025 и вышла в полуфинал

Среда 24 сентября 2025 16:45
Италия, приготовься! Польша разгромила Турцию на ЧМ-2025 и вышла в полуфинал Сборная Польши по волейболу в 1/2 ЧМ-2025 (фото: volleyballworld.com)
Автор: Екатерина Урсатий

Сборная Польши вышла в полуфинал мужского чемпионата мира по волейболу-2025, который проходит в Филиппинах. В четвертьфинале действующий вице-чемпион уверенно обыграл Турцию со счетом 3:0.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Как прошел матч

Уже первая партия завершилась для поляков с комфортным преимуществом в 10 очков - 25:15.

Турция смогла повести на старте второго сета, однако лидерство держалось лишь один розыгрыш. Польша перехватила инициативу и закрыла партию со счетом 25:22.

В третьей партии борьба была более равной, однако после счета 16:11 польская команда удержала преимущество и довела встречу до победы в трех сетах.

Кто следующий соперник Польши

В полуфинале Польша встретится с Италией, которая также победила в четвертьфинале со счетом 3:0, одолев Бельгию. Эта игра станет повторением финала Лиги наций, где польская сборная победила в трех сетах.

Полуфинальный матч Польша - Италия состоится в субботу, 27 сентября, в 9:30 по киевскому времени.

Финал чемпионата мира по волейболу запланирован на воскресенье, 28 сентября.

Где смотреть ЧМ-2025

Прямые трансляции доступны на платформах "Суспільне Спорт", местных каналах "Суспільного" и YouTube-канале "Суспільне Волейбол".

Кроме того, поединки ЧМ-2025 транслируются на "Киевстар ТВ".

Ранее мы рассказали, как Италия выиграла женский чемпионат мира по волейболу.

Также читайте, как украинки впервые в истории завоевали "золото" чемпионата Европы по пляжному волейболу.

