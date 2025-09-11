Чемпионат мира по волейболу 2025 - смотрите на "Киевстар ТВ"
12 сентября стартует самое масштабное событие в мире волейбола в этом году - Чемпионат мира 2025. В турнире принимают участие 32 сборные, среди которых Италия, Польша, Бразилия, Сербия, США и впервые после долгого перерыва - сборная Украины.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-релиз "Киевстар ТВ", которое будет транслировать спортивное событие.
Наша команда подходит к чемпионату на 12-й позиции мирового рейтинга, с такими игроками как Юрий Семенюк, Илья Ковалев, Василий Тупчий, Юрий Синица, Николай Куц и Валерий Тодуа.
Групповой этап состоится 12-18 сентября, плей-офф - с 20 по 28 сентября.
Где смотреть
Все матчи будут транслироваться в Украине на платформах Общественного и "Киевстар ТВ". Эксклюзивно на "Киевстар ТВ" покажут 12 поединков, еще 19 матчей будут доступны на специальном pop-up канале.
Игры с участием сборной Украины смотрите на "Суспильне Спорт". Для удобства зрителей "Киевстар ТВ" запустил два тематических канала: "КСТБ Волейбол" (кнопка 305) и "КСТБ Волейбол Sub1" (кнопка 333).
Все трансляции доступны в HD-качестве с комментированием.
Смотрите главные волейбольные события года в разделе "Спорт" на "Киевстар ТВ" - с расписанием матчей, анонсами и удобной навигацией.
О "Киевстар ТВ"
"Киевстар ТВ" - совместный проект "Киевстар" и 1+1 media, основанный 11 декабря 2019 года.
Это платформа кино и телевидения, которая предоставляет пользователям доступ к сотням тысяч часов отечественного и зарубежного контента, прямоэфирным программам и регулярно предлагает эксклюзивные допремьерные показы проектов.
Платформа включает более 430 телеканалов и VOD-библиотеку с 20 тыс. фильмов, сериалов, мультфильмов и шоу. Дополнительная информация: tv.kyivstar.ua