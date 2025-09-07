ua en ru
Вс, 07 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Италия выиграла женский чемпионат мира по волейболу: на каком месте Украина

Бангкок, Воскресенье 07 сентября 2025 17:35
UA EN RU
Италия выиграла женский чемпионат мира по волейболу: на каком месте Украина Фото: Финал чемпионата мира-2025 (volleyballworld.com)
Автор: Андрей Костенко

Женская сборная Италии второй раз в истории победила на мировом первенстве по волейболу. В финале ЧМ-2025, который проходил в Таиланде, итальянки одолели команду Турции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Женский ЧМ-2025 по волейболу, финал

Италия - Турция - 3:2 (25:23, 13:25, 26:24, 19:25, 15:8)

Детали финала

Для турецких волейболисток это был первый финал ЧМ в истории. Итальянки играли на этой стадии в третий раз. Они побеждали на мундиале в 2002 году, а в 2019-м остановились в шаге от "золота".

В финале же нынешнего турнира соперницы порадовали болельщиков качественным волейболом. Это было очень яркое противостояние, где никто не хотел уступать до самого последнего розыгрыша.

Первая партия прошла в чрезвычайно ожесточенной борьбе. Ни одной команде не удавалось оторваться от соперниц более чем на два пункта, а равновесие в счете фиксировалось в течение партии 16 раз. В конце концов итальянки сумели дожать оппоненток в самой концовке - 25:23.

А вот во втором сете конкуренции не произошло. Турчанки мощно стартовали - 9:2, затем достигли преимущества в десять очков (17:7, 20:10) и завершили игровой отрезок с существенной разницей - 25:13. По сетам установилось равновесие - 1:1.

Отдав почти без боя вторую партию, итальянки серьезнее взялись за дело в третьей. Отыграв 0:2 на старте, они в середине сета оторвались на четыре балла. Удержать темп не сумели и позволили турчанкам сравнять счет - 24:24. Но затем взяли два очка на "больше-меньше" - 26:24.

Затем снова настала очередь турецкой команды, которая захватила лидерство в начале четвертого сета, развила успех в середине партии и довела дело до убедительной победы - 25:19.

Счет по сетам снова сравнялся - 2:2. Итак, чемпионок мира определяли на тай-брейке. Здесь в напряженной борьбе сильнее оказались итальянки - 15:8.

Италия выиграла женский чемпионат мира по волейболу: на каком месте Украина

В поединке за "бронзу" сборная Бразилии также на тай-брейке одолела обидчиц украинок на групповой стадии - Японию (3:2).

В историческом зачете продолжает лидировать сборная СССР, на счету которой 5 побед на мундиалях. По три триумфа имеют команды Японии и Кубы.

Италия выиграла женский чемпионат мира по волейболу: на каком месте Украина

Сборная Украины во второй раз в истории сыграла в финале ЧМ (фото: volleyballworld.com)

Как выступила Украина

Наша национальная команда лишь второй раз в истории участвовала в ЧМ. До этого "сине-желтые" играли на мировом форуме в далеком 1994 году.

Украинки на старте группового этапа без шансов проиграли действующим в то время чемпионкам мира из Сербии (0:3). Затем "зарубились" с японками в матче, где фактически решалась судьба второго места и путевки в плей-офф. Поединок длился пять сетов и завершился в пользу азиатской команды - 3:2. В заключительной игре наша команда уверенно победила Камерун - 3:0.

Подопечные польского специалиста Якуба Глушака показали лучший результат среди команд, финишировавших в группах третьими (4 очка, разница партий - 5:6) и заняли в итоговой квалификации условное 17-е место среди 32-х участников.

Ранее мы рассказали, как молодежная сборная Украины по волейболу на ЧМ-2025 (U-21) повторила лучший результат в истории.

Также читайте, как украинки впервые в истории завоевали "золото" чемпионата Европы по пляжному волейболу.

Читайте РБК-Украина в Google News
Волейбол Чемпионат мира Сборная Италии Сборная Украины
Новости
Зеленский после массированной атаки РФ: мир должен заставить Кремль остановиться
Зеленский после массированной атаки РФ: мир должен заставить Кремль остановиться
Аналитика
Юная армия Путина. Как Кремль заставляет украинских детей служить России
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия Юная армия Путина. Как Кремль заставляет украинских детей служить России