Италия выиграла женский чемпионат мира по волейболу: на каком месте Украина

Женская сборная Италии второй раз в истории победила на мировом первенстве по волейболу. В финале ЧМ-2025, который проходил в Таиланде, итальянки одолели команду Турции.

Женский ЧМ-2025 по волейболу, финал

Италия - Турция - 3:2 (25:23, 13:25, 26:24, 19:25, 15:8)

Детали финала

Для турецких волейболисток это был первый финал ЧМ в истории. Итальянки играли на этой стадии в третий раз. Они побеждали на мундиале в 2002 году, а в 2019-м остановились в шаге от "золота".

В финале же нынешнего турнира соперницы порадовали болельщиков качественным волейболом. Это было очень яркое противостояние, где никто не хотел уступать до самого последнего розыгрыша.

Первая партия прошла в чрезвычайно ожесточенной борьбе. Ни одной команде не удавалось оторваться от соперниц более чем на два пункта, а равновесие в счете фиксировалось в течение партии 16 раз. В конце концов итальянки сумели дожать оппоненток в самой концовке - 25:23.

А вот во втором сете конкуренции не произошло. Турчанки мощно стартовали - 9:2, затем достигли преимущества в десять очков (17:7, 20:10) и завершили игровой отрезок с существенной разницей - 25:13. По сетам установилось равновесие - 1:1.

Отдав почти без боя вторую партию, итальянки серьезнее взялись за дело в третьей. Отыграв 0:2 на старте, они в середине сета оторвались на четыре балла. Удержать темп не сумели и позволили турчанкам сравнять счет - 24:24. Но затем взяли два очка на "больше-меньше" - 26:24.

Затем снова настала очередь турецкой команды, которая захватила лидерство в начале четвертого сета, развила успех в середине партии и довела дело до убедительной победы - 25:19.

Счет по сетам снова сравнялся - 2:2. Итак, чемпионок мира определяли на тай-брейке. Здесь в напряженной борьбе сильнее оказались итальянки - 15:8.

В поединке за "бронзу" сборная Бразилии также на тай-брейке одолела обидчиц украинок на групповой стадии - Японию (3:2).

В историческом зачете продолжает лидировать сборная СССР, на счету которой 5 побед на мундиалях. По три триумфа имеют команды Японии и Кубы.

Сборная Украины во второй раз в истории сыграла в финале ЧМ (фото: volleyballworld.com)

Как выступила Украина

Наша национальная команда лишь второй раз в истории участвовала в ЧМ. До этого "сине-желтые" играли на мировом форуме в далеком 1994 году.

Украинки на старте группового этапа без шансов проиграли действующим в то время чемпионкам мира из Сербии (0:3). Затем "зарубились" с японками в матче, где фактически решалась судьба второго места и путевки в плей-офф. Поединок длился пять сетов и завершился в пользу азиатской команды - 3:2. В заключительной игре наша команда уверенно победила Камерун - 3:0.

Подопечные польского специалиста Якуба Глушака показали лучший результат среди команд, финишировавших в группах третьими (4 очка, разница партий - 5:6) и заняли в итоговой квалификации условное 17-е место среди 32-х участников.