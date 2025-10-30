Сенат США одобрил решение об отмене глобальных пошлин Трампа

Голосование состоялось после того, как накануне Сенат выступил за отмену глобальных пошлин против Канады и Бразилии.

Четыре сенатора-республиканца проголосовали вместе с демократами за одобрение двухпартийной резолюции, которая отменяет высокие пошлины для Евросоюза, Японии и Южной Кореи.

Это голосование стало повторным рассмотрением инициативы после того, как резолюция была провалена в Сенате в апреле из-за ничейного результата. Тогда все решалось голосом вице-президента Джей Ди Вэнса.

Издание пишет, что Палата представителей вряд ли вынесет этот вопрос на голосование.

Ранее Трамп снизил китайские пошлины после "действительно замечательной" встречи с президентом Си Цзиньпином в Южной Корее. Он сообщил журналистам на борту самолета Air Force One, что США снизят пошлины, наложенные на Китай из-за фентанила, на 10 пунктов.